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На Западе раскрыли истинную цель ударов ВСУ по Донецку и Белгороду - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 26.01.2024 (обновлено: 11:46 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/zelenskiy-1923594418.html
На Западе раскрыли истинную цель ударов ВСУ по Донецку и Белгороду
На Западе раскрыли истинную цель ударов ВСУ по Донецку и Белгороду - РИА Новости, 26.01.2024
На Западе раскрыли истинную цель ударов ВСУ по Донецку и Белгороду
Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям, как это было в Белгороде и Донбассе, от отчаяния, пишет The American... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:01
2024-01-26T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
белгород
вооруженные силы украины
донецк
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям, как это было в Белгороде и Донбассе, от отчаяния, пишет The American Conservative. "Киеву необходимо эскалировать конфликт, если он хочет достичь своих целей (получить дополнительную помощь от Запада. — Прим. ред.). Это особенно актуально, поскольку положение Зеленского у власти становится все более шатким. Удары по гражданскому населению могут быть направлены именно на это", — говорится в публикации. В статье отмечается, что перспективы дальнейшей поддержки Украины со стороны США сейчас менее очевидны, чем раньше. Геополитические потрясения в других частях мира отвлекают внимание и ресурсы, а тупиковая ситуация в Вашингтоне с финансированием Украины ставит под вопрос помощь Киеву, пишет TAC.Автор статьи призывает Запад повлиять на Зеленского, чтобы такие удары по городам России не привели к прямому столкновению между НАТО и Москвой.Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попал рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 человек, пострадали — 25. Всего за воскресенье в ДНР в результате украинских обстрелов погибли 28 человек.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923580457.html
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в мире, украина, владимир зеленский, белгород, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Белгород, Вооруженные силы Украины, Донецк
На Западе раскрыли истинную цель ударов ВСУ по Донецку и Белгороду

The American Conservative: Зеленский бьет по Белгороду и Донбассу из отчаяния

© РИА Новости / Виктория Веленская | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
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Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям, как это было в Белгороде и Донбассе, от отчаяния, пишет The American Conservative.

"Киеву необходимо эскалировать конфликт, если он хочет достичь своих целей (получить дополнительную помощь от Запада. — Прим. ред.). Это особенно актуально, поскольку положение Зеленского у власти становится все более шатким. Удары по гражданскому населению могут быть направлены именно на это", — говорится в публикации.
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10:03
В статье отмечается, что перспективы дальнейшей поддержки Украины со стороны США сейчас менее очевидны, чем раньше. Геополитические потрясения в других частях мира отвлекают внимание и ресурсы, а тупиковая ситуация в Вашингтоне с финансированием Украины ставит под вопрос помощь Киеву, пишет TAC.
Автор статьи призывает Запад повлиять на Зеленского, чтобы такие удары по городам России не привели к прямому столкновению между НАТО и Москвой.
Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попал рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 человек, пострадали — 25. Всего за воскресенье в ДНР в результате украинских обстрелов погибли 28 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийБелгородВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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