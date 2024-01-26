https://ria.ru/20240126/zelenskiy-1923594418.html

На Западе раскрыли истинную цель ударов ВСУ по Донецку и Белгороду

На Западе раскрыли истинную цель ударов ВСУ по Донецку и Белгороду - РИА Новости, 26.01.2024

На Западе раскрыли истинную цель ударов ВСУ по Донецку и Белгороду

Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям, как это было в Белгороде и Донбассе, от отчаяния, пишет The American... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:01

2024-01-26T11:01

2024-01-26T11:46

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям, как это было в Белгороде и Донбассе, от отчаяния, пишет The American Conservative. "Киеву необходимо эскалировать конфликт, если он хочет достичь своих целей (получить дополнительную помощь от Запада. — Прим. ред.). Это особенно актуально, поскольку положение Зеленского у власти становится все более шатким. Удары по гражданскому населению могут быть направлены именно на это", — говорится в публикации. В статье отмечается, что перспективы дальнейшей поддержки Украины со стороны США сейчас менее очевидны, чем раньше. Геополитические потрясения в других частях мира отвлекают внимание и ресурсы, а тупиковая ситуация в Вашингтоне с финансированием Украины ставит под вопрос помощь Киеву, пишет TAC.Автор статьи призывает Запад повлиять на Зеленского, чтобы такие удары по городам России не привели к прямому столкновению между НАТО и Москвой.Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попал рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 человек, пострадали — 25. Всего за воскресенье в ДНР в результате украинских обстрелов погибли 28 человек.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923580457.html

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в мире, украина, владимир зеленский, белгород, вооруженные силы украины, донецк