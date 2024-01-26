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КМСП собирает заявки от бизнеса на акселератор индустрии моды и красоты - РИА Новости, 26.01.2024
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10:00 26.01.2024
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КМСП собирает заявки от бизнеса на акселератор индустрии моды и красоты
КМСП собирает заявки от бизнеса на акселератор индустрии моды и красоты - РИА Новости, 26.01.2024
КМСП собирает заявки от бизнеса на акселератор индустрии моды и красоты
Корпорация МСП объявила о старте приема заявок в акселератор для индустрии моды и красоты в рамках проекта поддержки российских брендов "МСП шьет", сообщает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:00
2024-01-26T10:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
россия
александр исаевич
андрей белоусов
поддержка бизнеса
корпорация мсп
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Корпорация МСП объявила о старте приема заявок в акселератор для индустрии моды и красоты в рамках проекта поддержки российских брендов "МСП шьет", сообщает пресс-служба корпорации.В бесплатной акселерационной программе по развитию и кратному масштабированию могут принять участие компании из модной индустрии, которые занимаются одеждой, обувью, аксессуарами и бьюти-продуктами. Они должны действовать на рынке более одного года, иметь первые продажи и опытную команду."Акселерационная программа пройдет как часть проекта "МСП шьет", который создан для поддержки в сбыте продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Экспертное окружение поможет производителям в упаковке продукта, а также настройке бизнес-процессов, операционной деятельности и каналов продаж", - цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Планируется, что предприниматели благодаря акселерации смогут проверить гипотезы и достичь бизнес-цели, в том числе повысить прибыльность проектов, внедрить новые идеи, оцифровать бизнес, найти клиентов.Выпускники получат возможность участвовать в отборе в крупный универмаг или льготное продвижение на маркетплейсах.Отбор брендов для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях продолжится и после завершения акселерационной программы. Он будет проходить раз в три месяца среди участников проекта "МСП шьет".Наряду со сбытом продукции и акселерацией проект также включает индивидуальное сопровождение по программам господдержки, в том числе льготное кредитование, лизинг оборудования и помощь с обеспечением по кредитам."МСП: Акселератор индустрии моды и красоты" проводится благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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твой бизнес – новости, россия, александр исаевич, андрей белоусов, поддержка бизнеса , корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП

КМСП собирает заявки от бизнеса на акселератор индустрии моды и красоты

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкШвея за работой на фабрике
Швея за работой на фабрике - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Швея за работой на фабрике
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Корпорация МСП объявила о старте приема заявок в акселератор для индустрии моды и красоты в рамках проекта поддержки российских брендов "МСП шьет", сообщает пресс-служба корпорации.
В бесплатной акселерационной программе по развитию и кратному масштабированию могут принять участие компании из модной индустрии, которые занимаются одеждой, обувью, аксессуарами и бьюти-продуктами. Они должны действовать на рынке более одного года, иметь первые продажи и опытную команду.
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"Акселерационная программа пройдет как часть проекта "МСП шьет", который создан для поддержки в сбыте продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Экспертное окружение поможет производителям в упаковке продукта, а также настройке бизнес-процессов, операционной деятельности и каналов продаж", - цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Планируется, что предприниматели благодаря акселерации смогут проверить гипотезы и достичь бизнес-цели, в том числе повысить прибыльность проектов, внедрить новые идеи, оцифровать бизнес, найти клиентов.
Выпускники получат возможность участвовать в отборе в крупный универмаг или льготное продвижение на маркетплейсах.
Отбор брендов для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях продолжится и после завершения акселерационной программы. Он будет проходить раз в три месяца среди участников проекта "МСП шьет".
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Наряду со сбытом продукции и акселерацией проект также включает индивидуальное сопровождение по программам господдержки, в том числе льготное кредитование, лизинг оборудования и помощь с обеспечением по кредитам.
"МСП: Акселератор индустрии моды и красоты" проводится благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияАлександр ИсаевичАндрей БелоусовПоддержка бизнесаКорпорация МСП
 
 
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