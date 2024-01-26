https://ria.ru/20240126/zayavki-1923381940.html

КМСП собирает заявки от бизнеса на акселератор индустрии моды и красоты

КМСП собирает заявки от бизнеса на акселератор индустрии моды и красоты - РИА Новости, 26.01.2024

КМСП собирает заявки от бизнеса на акселератор индустрии моды и красоты

Корпорация МСП объявила о старте приема заявок в акселератор для индустрии моды и красоты в рамках проекта поддержки российских брендов "МСП шьет", сообщает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:00

2024-01-26T10:00

2024-01-26T10:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

россия

александр исаевич

андрей белоусов

поддержка бизнеса

корпорация мсп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923378662_0:28:3154:1802_1920x0_80_0_0_f612b7034d9ef64b86fa399e48574569.jpg

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Корпорация МСП объявила о старте приема заявок в акселератор для индустрии моды и красоты в рамках проекта поддержки российских брендов "МСП шьет", сообщает пресс-служба корпорации.В бесплатной акселерационной программе по развитию и кратному масштабированию могут принять участие компании из модной индустрии, которые занимаются одеждой, обувью, аксессуарами и бьюти-продуктами. Они должны действовать на рынке более одного года, иметь первые продажи и опытную команду."Акселерационная программа пройдет как часть проекта "МСП шьет", который создан для поддержки в сбыте продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Экспертное окружение поможет производителям в упаковке продукта, а также настройке бизнес-процессов, операционной деятельности и каналов продаж", - цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Планируется, что предприниматели благодаря акселерации смогут проверить гипотезы и достичь бизнес-цели, в том числе повысить прибыльность проектов, внедрить новые идеи, оцифровать бизнес, найти клиентов.Выпускники получат возможность участвовать в отборе в крупный универмаг или льготное продвижение на маркетплейсах.Отбор брендов для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях продолжится и после завершения акселерационной программы. Он будет проходить раз в три месяца среди участников проекта "МСП шьет".Наряду со сбытом продукции и акселерацией проект также включает индивидуальное сопровождение по программам господдержки, в том числе льготное кредитование, лизинг оборудования и помощь с обеспечением по кредитам."МСП: Акселератор индустрии моды и красоты" проводится благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240124/podderzhka-1922790436.html

https://ria.ru/20240123/gospodderzhka-1923032624.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, александр исаевич, андрей белоусов, поддержка бизнеса , корпорация мсп