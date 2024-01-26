https://ria.ru/20240126/zavod-1923643578.html

В Тюмени запустили завод по выпуску особо прочных труб для ТЭК

В Тюмени запустили завод по выпуску особо прочных труб для ТЭК - РИА Новости, 26.01.2024

В Тюмени запустили завод по выпуску особо прочных труб для ТЭК

На тюменском заводе открыли первое в Уральском федеральном округе производство гибких полимерных армированных труб, которые замещают передовые зарубежные... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:30

2024-01-26T13:30

2024-01-26T13:30

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ТЮМЕНЬ, 26 янв – РИА Новости. На тюменском заводе открыли первое в Уральском федеральном округе производство гибких полимерных армированных труб, которые замещают передовые зарубежные аналоги, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Производство гибких полимерных армированных труб новой конструкции – полифиброна наладил завод "Сибгазаппарат" Группы компаний "Полипластик", который является участником Ассоциации "Нефтегазовый кластер", объединяющей 140 компаний из 21 региона РФ. "Этот проект стратегически важен не только для Тюменской области, но и для страны. Инвестиции компании – более 600 млн рублей, дополнительно создано 20 рабочих мест. Технология производства является уникальной. Она обеспечивает выпуск высокотехнологичной продукции, замещающей самые передовые зарубежные аналоги", - цитирует слова заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева информцентр. По словам Пантелеева, запуск такого производства является "ярким примером ответа на отдельные технологические вызовы, стоящие на сегодняшний день перед нефтегазовой отраслью". Отмечается, что полифиброн имеет ряд преимуществ в сравнении с другими типами труб, включая надежность, снижение затрат на инфраструктуру нефтегазовых предприятий, повышение энергоэффективности и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду благодаря возможности повторного использования.

https://ria.ru/20240125/ogon-1923362970.html

https://ria.ru/20240123/natsproekty-1922881883.html

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тюменская область, тюмень, россия