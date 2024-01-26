https://ria.ru/20240126/zaschita-1923728557.html

Патриарх Кирилл и Сергей Лавров обсудили защиту христиан в мире

Патриарх Кирилл и Сергей Лавров обсудили защиту христиан в мире - РИА Новости, 26.01.2024

Патриарх Кирилл и Сергей Лавров обсудили защиту христиан в мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили на встрече защиту христиан в мире и отстаивание традиционных... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:41

2024-01-26T17:41

2024-01-26T17:41

религия

сергей лавров

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили на встрече защиту христиан в мире и отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей в международном пространстве, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Отмечается, что в пятницу в Большом особняке МИД России состоялось расширенное заседание рабочей группы по взаимодействию РПЦ и МИД под председательством патриарха и министра иностранных дел. "Участники встречи обсудили различные аспекты сотрудничества Церкви и российского внешнеполитического ведомства, включая защиту христиан и поддержку соотечественников, проживающих в разных регионах мира, отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей в международном пространстве", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/chteniya-1923273565.html

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сергей лавров, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, русская православная церковь