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Патриарх Кирилл и Сергей Лавров обсудили защиту христиан в мире - РИА Новости, 26.01.2024
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Религия
 
17:41 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/zaschita-1923728557.html
Патриарх Кирилл и Сергей Лавров обсудили защиту христиан в мире
Патриарх Кирилл и Сергей Лавров обсудили защиту христиан в мире - РИА Новости, 26.01.2024
Патриарх Кирилл и Сергей Лавров обсудили защиту христиан в мире
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили на встрече защиту христиан в мире и отстаивание традиционных... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:41
2024-01-26T17:41
религия
сергей лавров
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили на встрече защиту христиан в мире и отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей в международном пространстве, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Отмечается, что в пятницу в Большом особняке МИД России состоялось расширенное заседание рабочей группы по взаимодействию РПЦ и МИД под председательством патриарха и министра иностранных дел. "Участники встречи обсудили различные аспекты сотрудничества Церкви и российского внешнеполитического ведомства, включая защиту христиан и поддержку соотечественников, проживающих в разных регионах мира, отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей в международном пространстве", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/chteniya-1923273565.html
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сергей лавров, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Сергей Лавров, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московский Патриархат, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл и Сергей Лавров обсудили защиту христиан в мире

Патриарх Кирилл и Сергей Лавров обсудили защиту христиан в разных регионах мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр иностранных дел Сергей Лавров обсудили на встрече защиту христиан в мире и отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей в международном пространстве, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Отмечается, что в пятницу в Большом особняке МИД России состоялось расширенное заседание рабочей группы по взаимодействию РПЦ и МИД под председательством патриарха и министра иностранных дел.
"Участники встречи обсудили различные аспекты сотрудничества Церкви и российского внешнеполитического ведомства, включая защиту христиан и поддержку соотечественников, проживающих в разных регионах мира, отстаивание традиционных духовно-нравственных ценностей в международном пространстве", - говорится в сообщении.
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РелигияСергей ЛавровПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Московский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
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