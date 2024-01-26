https://ria.ru/20240126/zakonoproekt-1923555353.html

В Госдуму вскоре внесут проект о полном запрете продажи вейпов

В Госдуму вскоре внесут проект о полном запрете продажи вейпов - РИА Новости, 26.01.2024

В Госдуму вскоре внесут проект о полном запрете продажи вейпов

Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России будет внесен в Госдуму в ближайшее время, рассказал РИА Новости автор инициативы, глава комитета ГД по... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T07:18

2024-01-26T07:18

2024-01-26T07:18

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России будет внесен в Госдуму в ближайшее время, рассказал РИА Новости автор инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "В ближайшее время внесем на рассмотрение Госдумы законопроект, полностью запрещающий продавать вейпы", - сказал он. Законопроектом вносятся изменения в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Инициативой предлагается установить полный запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки, проект закона есть в распоряжении РИА Новости. В пояснительной записке уточняется, что число курильщиков обычных сигарет уменьшается, однако, увеличивается количество "вейперов". Электронные сигареты в России курят около четырёх миллионов человек, указывается в пояснительных материалах к законопроекту. "При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет. По данным Минфина России, на 1 января 2023 года поступления акцизов на указанные товары составили 6,4 млрд. рублей", - написано в пояснительных материалах. Автор инициативы отмечает, что несмотря на установленные запреты на продажу электронных сигарет подросткам, они легко обходятся и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы. "В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны. Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов", - заключается в пояснительном документе. Ранее на законопроект был получен отзыв правительства с предложением переработать его. В письме кабмина, которое есть у РИА Новости, сказано, что запрет продажи вейпов в России может привести к их нелегальному обороту.

https://ria.ru/20231201/markirovka-1913045367.html

https://ria.ru/20231130/zakon-1912956261.html

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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф