https://ria.ru/20240126/zakharova-1923698079.html

В ЕС намеренно замалчивают протесты местных фермеров, заявила Захарова

В ЕС намеренно замалчивают протесты местных фермеров, заявила Захарова - РИА Новости, 26.01.2024

В ЕС намеренно замалчивают протесты местных фермеров, заявила Захарова

Тему протестов европейских фермеров и аграриев намеренно замалчивают в ЕС, чтобы скрыть масштаб проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:18

2024-01-26T16:18

2024-01-26T16:18

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тему протестов европейских фермеров и аграриев намеренно замалчивают в ЕС, чтобы скрыть масштаб проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что же они делают, когда те, кто на Западе реально занимаются вопросами продовольствия на земле. Не перепродажей, не спекуляциями, кто занимается производством продовольствия, вышли на улицу, сели в свои тракторы, грузовики и поехали в свои столицы для того, чтобы рассказать правду. Западные СМИ этого не замечают. Они сосредоточились на русофобской пропаганде и тему протестов внутри ЕС фермеров и аграриев затрагивают лишь вскользь, по сути, намеренно замалчивая истинный масштаб проблемы", - заявила Захарова. Дипломат добавила, что также замолчать проблемы европейских аграриев решили и участники экономического форума в Давосе. "Они (участники форума - ред.) обсуждали все что угодно, только не массовые протесты аграриев в странах Европейского союза", - заключила официальный представитель МИД РФ. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. В среду польские фермеры устроили по всей стране массовую акцию протеста. У них два основных постулата. Первый - протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. Второй – пересмотр Общей аграрной политики - норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства. Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии.

https://ria.ru/20240126/fermery-1923546310.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html

https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html

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в мире, россия, франция, давос, мария захарова, евросоюз