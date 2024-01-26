Рейтинг@Mail.ru
В ЕС намеренно замалчивают протесты местных фермеров, заявила Захарова - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/zakharova-1923698079.html
В ЕС намеренно замалчивают протесты местных фермеров, заявила Захарова
В ЕС намеренно замалчивают протесты местных фермеров, заявила Захарова - РИА Новости, 26.01.2024
В ЕС намеренно замалчивают протесты местных фермеров, заявила Захарова
Тему протестов европейских фермеров и аграриев намеренно замалчивают в ЕС, чтобы скрыть масштаб проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:18
2024-01-26T16:18
в мире
россия
франция
давос
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тему протестов европейских фермеров и аграриев намеренно замалчивают в ЕС, чтобы скрыть масштаб проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что же они делают, когда те, кто на Западе реально занимаются вопросами продовольствия на земле. Не перепродажей, не спекуляциями, кто занимается производством продовольствия, вышли на улицу, сели в свои тракторы, грузовики и поехали в свои столицы для того, чтобы рассказать правду. Западные СМИ этого не замечают. Они сосредоточились на русофобской пропаганде и тему протестов внутри ЕС фермеров и аграриев затрагивают лишь вскользь, по сути, намеренно замалчивая истинный масштаб проблемы", - заявила Захарова. Дипломат добавила, что также замолчать проблемы европейских аграриев решили и участники экономического форума в Давосе. "Они (участники форума - ред.) обсуждали все что угодно, только не массовые протесты аграриев в странах Европейского союза", - заключила официальный представитель МИД РФ. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа. Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. В среду польские фермеры устроили по всей стране массовую акцию протеста. У них два основных постулата. Первый - протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. Второй – пересмотр Общей аграрной политики - норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства. Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии.
https://ria.ru/20240126/fermery-1923546310.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
россия
франция
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, давос, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Давос, Мария Захарова, Евросоюз
В ЕС намеренно замалчивают протесты местных фермеров, заявила Захарова

Захарова: в ЕС намеренно замалчивают протесты местных фермеров и аграриев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тему протестов европейских фермеров и аграриев намеренно замалчивают в ЕС, чтобы скрыть масштаб проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что же они делают, когда те, кто на Западе реально занимаются вопросами продовольствия на земле. Не перепродажей, не спекуляциями, кто занимается производством продовольствия, вышли на улицу, сели в свои тракторы, грузовики и поехали в свои столицы для того, чтобы рассказать правду. Западные СМИ этого не замечают. Они сосредоточились на русофобской пропаганде и тему протестов внутри ЕС фермеров и аграриев затрагивают лишь вскользь, по сути, намеренно замалчивая истинный масштаб проблемы", - заявила Захарова.
Фермеры перекрыли шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Протестующие фермеры планируют "блокировать Париж"
Вчера, 03:49
Дипломат добавила, что также замолчать проблемы европейских аграриев решили и участники экономического форума в Давосе.
"Они (участники форума - ред.) обсуждали все что угодно, только не массовые протесты аграриев в странах Европейского союза", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа.
Протесты фермеров в Польше. 24 января 2024 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Польские фермеры устроили по всей стране акцию протеста из-за Украины
24 января, 14:29
Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.
В среду польские фермеры устроили по всей стране массовую акцию протеста. У них два основных постулата. Первый - протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. Второй – пересмотр Общей аграрной политики - норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства.
Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии.
Акция протеста фермеров в Италии
В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике
25 января, 15:39
 
В миреРоссияФранцияДавосМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала