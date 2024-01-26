https://ria.ru/20240126/zaes-1923625686.html

МАГАТЭ заявило о потенциальной опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС

МАГАТЭ заявило о потенциальной опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 26.01.2024

МАГАТЭ заявило о потенциальной опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС

Потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается реальной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Совете Безопасности ООН... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:49

2024-01-26T12:49

2024-01-26T13:06

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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается реальной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Совете Безопасности ООН. Текст его заявления опубликован на портале МАГАТЭ.По его словам, ситуация с ядерной защитой и безопасностью, в частности, на ЗАЭС, остается крайне неустойчивой. "Шесть реакторов станции остановлены с середины 2022 года - пять из них в режиме холодной остановки и один в режиме горячей остановки. Однако потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается весьма реальной", - сказал Гросси.Он добавил, что хотя ЗАЭС уже давно не подвергалась обстрелам, в регионе продолжаются значительные военные действия, а иногда и в непосредственной близости от объекта. "Наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих над головой вблизи станции, что ставит под угрозу физическую целостность станции", - пояснил гендиректор. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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