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МАГАТЭ заявило о потенциальной опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 26.01.2024
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12:49 26.01.2024 (обновлено: 13:06 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/zaes-1923625686.html
МАГАТЭ заявило о потенциальной опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС
МАГАТЭ заявило о потенциальной опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 26.01.2024
МАГАТЭ заявило о потенциальной опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС
Потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается реальной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Совете Безопасности ООН... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:49
2024-01-26T13:06
в мире
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается реальной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Совете Безопасности ООН. Текст его заявления опубликован на портале МАГАТЭ.По его словам, ситуация с ядерной защитой и безопасностью, в частности, на ЗАЭС, остается крайне неустойчивой. "Шесть реакторов станции остановлены с середины 2022 года - пять из них в режиме холодной остановки и один в режиме горячей остановки. Однако потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается весьма реальной", - сказал Гросси.Он добавил, что хотя ЗАЭС уже давно не подвергалась обстрелам, в регионе продолжаются значительные военные действия, а иногда и в непосредственной близости от объекта. "Наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих над головой вблизи станции, что ставит под угрозу физическую целостность станции", - пояснил гендиректор. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, энергодар
В мире, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Энергодар
МАГАТЭ заявило о потенциальной опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС

Гросси: потенциальная опасность крупной ядерной аварии на ЗАЭС остается реальной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается реальной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Совете Безопасности ООН. Текст его заявления опубликован на портале МАГАТЭ.
По его словам, ситуация с ядерной защитой и безопасностью, в частности, на ЗАЭС, остается крайне неустойчивой.
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"Шесть реакторов станции остановлены с середины 2022 года - пять из них в режиме холодной остановки и один в режиме горячей остановки. Однако потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается весьма реальной", - сказал Гросси.
Он добавил, что хотя ЗАЭС уже давно не подвергалась обстрелам, в регионе продолжаются значительные военные действия, а иногда и в непосредственной близости от объекта.
«
"Наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих над головой вблизи станции, что ставит под угрозу физическую целостность станции", - пояснил гендиректор.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
В миреРоссияРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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