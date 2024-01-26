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Югра презентовала в Китае экспортные возможности региона - РИА Новости, 26.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:48 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/yugra-1923690085.html
Югра презентовала в Китае экспортные возможности региона
Югра презентовала в Китае экспортные возможности региона - РИА Новости, 26.01.2024
Югра презентовала в Китае экспортные возможности региона
Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила экспортный потенциал региона на Китайско-Российской торгово-экономической ярмарке в городе Чунцин,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:48
2024-01-26T15:48
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сергей афанасьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила экспортный потенциал региона на Китайско-Российской торгово-экономической ярмарке в городе Чунцин, сообщает Фонд развития Югры. В состав делегации от Югры вошли директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" Андрей Зубарев, заместитель генерального директора по развитию Фонда развития Югры Игорь Усатый и югорские предприниматели. "Ярмарка – это хорошая площадка для выстраивания новых экономических взаимоотношений между двумя странами. На стенде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлены компании агропромышленного комплекса, лесной и легкой промышленности, IT-технологий и туризма. Компании региона презентуют свою продукцию, кондитерские изделия, рыбные консервы, дикоросы, одежду, кварц и кварцевый песок, строительные материалы, интеллектуальные системы безопасности и контроля. Для них организуем переговоры с потенциальными партнерами", - приводятся в сообщении слова Афанасьева. Помимо обхода выставочных экспозиций замгубернатора встретился с мэром Чунцина и его заместителем, где обсудил экономическое сотрудничество, инвестиционный и промышленный потенциал региона, а также предложения югорских компаний на презентационной сессии по продвижению инвестиций. Итогом встречи стал договор о разработке "дорожной карты" по взаимодействию, а также приглашение китайских коллег на Международный IT-форуме в Ханты-Мансийске в июне текущего года.
https://ria.ru/20240119/yugra-1922414347.html
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ханты-мансийский автономный округ, сергей афанасьев
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сергей Афанасьев

Югра презентовала в Китае экспортные возможности региона

© Фото : Кирилл СыропятовЮгра. Вид с вертолета
Югра. Вид с вертолета - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : Кирилл Сыропятов
Югра. Вид с вертолета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила экспортный потенциал региона на Китайско-Российской торгово-экономической ярмарке в городе Чунцин, сообщает Фонд развития Югры.
В состав делегации от Югры вошли директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" Андрей Зубарев, заместитель генерального директора по развитию Фонда развития Югры Игорь Усатый и югорские предприниматели.
"Ярмарка – это хорошая площадка для выстраивания новых экономических взаимоотношений между двумя странами. На стенде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлены компании агропромышленного комплекса, лесной и легкой промышленности, IT-технологий и туризма. Компании региона презентуют свою продукцию, кондитерские изделия, рыбные консервы, дикоросы, одежду, кварц и кварцевый песок, строительные материалы, интеллектуальные системы безопасности и контроля. Для них организуем переговоры с потенциальными партнерами", - приводятся в сообщении слова Афанасьева.
Помимо обхода выставочных экспозиций замгубернатора встретился с мэром Чунцина и его заместителем, где обсудил экономическое сотрудничество, инвестиционный и промышленный потенциал региона, а также предложения югорских компаний на презентационной сессии по продвижению инвестиций. Итогом встречи стал договор о разработке "дорожной карты" по взаимодействию, а также приглашение китайских коллег на Международный IT-форуме в Ханты-Мансийске в июне текущего года.
Вид на Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Объем инвестиций в основной капитал Югры составил 1,4 триллиона рублей
19 января, 18:39
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСергей Афанасьев
 
 
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