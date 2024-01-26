https://ria.ru/20240126/yugra-1923690085.html

Югра презентовала в Китае экспортные возможности региона

Югра презентовала в Китае экспортные возможности региона - РИА Новости, 26.01.2024

Югра презентовала в Китае экспортные возможности региона

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила экспортный потенциал региона на Китайско-Российской торгово-экономической ярмарке в городе Чунцин,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:48

2024-01-26T15:48

2024-01-26T15:48

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сергей афанасьев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представила экспортный потенциал региона на Китайско-Российской торгово-экономической ярмарке в городе Чунцин, сообщает Фонд развития Югры. В состав делегации от Югры вошли директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" Андрей Зубарев, заместитель генерального директора по развитию Фонда развития Югры Игорь Усатый и югорские предприниматели. "Ярмарка – это хорошая площадка для выстраивания новых экономических взаимоотношений между двумя странами. На стенде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлены компании агропромышленного комплекса, лесной и легкой промышленности, IT-технологий и туризма. Компании региона презентуют свою продукцию, кондитерские изделия, рыбные консервы, дикоросы, одежду, кварц и кварцевый песок, строительные материалы, интеллектуальные системы безопасности и контроля. Для них организуем переговоры с потенциальными партнерами", - приводятся в сообщении слова Афанасьева. Помимо обхода выставочных экспозиций замгубернатора встретился с мэром Чунцина и его заместителем, где обсудил экономическое сотрудничество, инвестиционный и промышленный потенциал региона, а также предложения югорских компаний на презентационной сессии по продвижению инвестиций. Итогом встречи стал договор о разработке "дорожной карты" по взаимодействию, а также приглашение китайских коллег на Международный IT-форуме в Ханты-Мансийске в июне текущего года.

https://ria.ru/20240119/yugra-1922414347.html

ханты-мансийский автономный округ

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ханты-мансийский автономный округ, сергей афанасьев