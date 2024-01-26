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В Югре автобус с детьми-инвалидами застрял в снегу - РИА Новости, 26.01.2024
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11:31 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/yugra-1923600667.html
В Югре автобус с детьми-инвалидами застрял в снегу
В Югре автобус с детьми-инвалидами застрял в снегу - РИА Новости, 26.01.2024
В Югре автобус с детьми-инвалидами застрял в снегу
Югорская прокуратура проверяет информацию о том, что дети-инвалиды были вынуждены пешком добираться до учебного заведения в Нягани из-за застрявшего в снегу... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:31
2024-01-26T11:31
происшествия
нягань
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Югорская прокуратура проверяет информацию о том, что дети-инвалиды были вынуждены пешком добираться до учебного заведения в Нягани из-за застрявшего в снегу школьного автобуса, сообщает региональное надзорное ведомство в Telegram-канале. Ранее местный телеканал "Мегаполис" сообщил, что в Нягани автобус с детьми-инвалидами застрял по дороге в школу из-за неочищенной дороги, из-за чего ученикам пришлось идти до учебного заведения пешком по заснеженной проезжей части. "Прокурор округа Евгений Ботвинкин взял на контроль проведение проверки по дорожному происшествию с участием школьного автобуса, перевозившего детей-инвалидов. При наличии основании будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/soobschenie-1923238182.html
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происшествия, нягань, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре автобус с детьми-инвалидами застрял в снегу

Прокуратура Югры проверит сообщения о том, что дети-инвалиды шли до школы пешком

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Югорская прокуратура проверяет информацию о том, что дети-инвалиды были вынуждены пешком добираться до учебного заведения в Нягани из-за застрявшего в снегу школьного автобуса, сообщает региональное надзорное ведомство в Telegram-канале.
Ранее местный телеканал "Мегаполис" сообщил, что в Нягани автобус с детьми-инвалидами застрял по дороге в школу из-за неочищенной дороги, из-за чего ученикам пришлось идти до учебного заведения пешком по заснеженной проезжей части.
"Прокурор округа Евгений Ботвинкин взял на контроль проведение проверки по дорожному происшествию с участием школьного автобуса, перевозившего детей-инвалидов. При наличии основании будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНяганьХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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