https://ria.ru/20240126/yemen-1923667855.html

Британские ВМС сообщили о взрывах ракет рядом с судном у берегов Адена

Британские ВМС сообщили о взрывах ракет рядом с судном у берегов Адена - РИА Новости, 26.01.2024

Британские ВМС сообщили о взрывах ракет рядом с судном у берегов Адена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об инциденте в 60 морских... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:57

2024-01-26T14:57

2024-01-26T14:57

в мире

красное море

аден

йемен

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

вмс великобритании

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об инциденте в 60 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена, по сообщениям капитана судна в районе, две ракеты взорвались в воде недалеко от корабля."UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях (примерно 111 километров – ред.) к юго-западу от Адена, Йемен. Капитан сообщает о двух ракетах, взорвавшихся в воде на некотором расстоянии от скулы левого борта. Капитан сообщает, что судно и экипаж находятся в безопасности, сообщений о повреждениях нет", - говорится в сообщении на сайте управления.Отмечается, что корабль держит путь к следующему порту захода, силы коалиции реагируют на инцидент, который управление обозначило как "нападение".Власти ведут расследование. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, вмс великобритании