Британские ВМС сообщили о взрывах ракет рядом с судном у берегов Адена
UKMTO заявило о взрывах 2 ракет в воде рядом с судном у берегов йеменского Адена
© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно в море
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об инциденте в 60 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена, по сообщениям капитана судна в районе, две ракеты взорвались в воде недалеко от корабля.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях (примерно 111 километров – ред.) к юго-западу от Адена, Йемен. Капитан сообщает о двух ракетах, взорвавшихся в воде на некотором расстоянии от скулы левого борта. Капитан сообщает, что судно и экипаж находятся в безопасности, сообщений о повреждениях нет", - говорится в сообщении на сайте управления.
Отмечается, что корабль держит путь к следующему порту захода, силы коалиции реагируют на инцидент, который управление обозначило как "нападение".
Власти ведут расследование. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.