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Британские ВМС сообщили о взрывах ракет рядом с судном у берегов Адена - РИА Новости, 26.01.2024
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14:57 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/yemen-1923667855.html
Британские ВМС сообщили о взрывах ракет рядом с судном у берегов Адена
Британские ВМС сообщили о взрывах ракет рядом с судном у берегов Адена - РИА Новости, 26.01.2024
Британские ВМС сообщили о взрывах ракет рядом с судном у берегов Адена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об инциденте в 60 морских... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:57
2024-01-26T14:57
в мире
красное море
аден
йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
вмс великобритании
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об инциденте в 60 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена, по сообщениям капитана судна в районе, две ракеты взорвались в воде недалеко от корабля."UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях (примерно 111 километров – ред.) к юго-западу от Адена, Йемен. Капитан сообщает о двух ракетах, взорвавшихся в воде на некотором расстоянии от скулы левого борта. Капитан сообщает, что судно и экипаж находятся в безопасности, сообщений о повреждениях нет", - говорится в сообщении на сайте управления.Отмечается, что корабль держит путь к следующему порту захода, силы коалиции реагируют на инцидент, который управление обозначило как "нападение".Власти ведут расследование. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
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в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, вмс великобритании
В мире, Красное море, Аден, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, ВМС Великобритании
Британские ВМС сообщили о взрывах ракет рядом с судном у берегов Адена

UKMTO заявило о взрывах 2 ракет в воде рядом с судном у берегов йеменского Адена

© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно в море
Грузовое судно в море - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно в море. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о получении информации об инциденте в 60 морских милях к юго-западу от йеменского порта Адена, по сообщениям капитана судна в районе, две ракеты взорвались в воде недалеко от корабля.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях (примерно 111 километров – ред.) к юго-западу от Адена, Йемен. Капитан сообщает о двух ракетах, взорвавшихся в воде на некотором расстоянии от скулы левого борта. Капитан сообщает, что судно и экипаж находятся в безопасности, сообщений о повреждениях нет", - говорится в сообщении на сайте управления.
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Отмечается, что корабль держит путь к следующему порту захода, силы коалиции реагируют на инцидент, который управление обозначило как "нападение".
Власти ведут расследование. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореАденЙеменАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеВМС Великобритании
 
 
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