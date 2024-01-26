https://ria.ru/20240126/yaytsa-1923763661.html
Россия в январе импортировала 60,7 миллиона яиц
Россия в январе импортировала 60,7 миллиона яиц - РИА Новости, 26.01.2024
Россия в январе импортировала 60,7 миллиона яиц
Россия с начала 2024 года ввезла 60,7 миллиона куриных яиц - 6,7 миллиона из Турции и Азербайджана, а также 54 миллиона - из Белоруссии, на которую пришлась... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:40
2024-01-26T20:40
2024-01-26T20:40
экономика
россия
азербайджан
турция
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия с начала 2024 года ввезла 60,7 миллиона куриных яиц - 6,7 миллиона из Турции и Азербайджана, а также 54 миллиона - из Белоруссии, на которую пришлась основная доля поставок - 89%, следует из данных Россельхознадзора, предоставленных РИА Новости. "По состоянию на 26 января в Россию из Азербайджана и Турции ввезено 6,7 миллиона штук пищевых яиц: 4,5 миллиона штук из Азербайджана и 2,2 миллиона штук из Турции. Белоруссия поставила в Россию с 1 по 25 января 2024 года 54 миллиона штук яиц", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. Также там уточнили, что в текущем году поставки куриного яйца велись только из этих трех государств. Кроме того, за неполный январь импорт удвоился. "По данным информационных систем Россельхознадзора Россия (с 1 января по 26 января - ред.) увеличила импорт пищевого яйца в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщила пресс-служба ведомства. Куриные яйца в РФ в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, с начала текущего года по 22 января они уменьшились в среднем на 0,84%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок. В 2023 году из Белоруссии в Россию было ввезено более 510,8 миллиона куриных пищевых яиц, сообщали ранее в ведомстве. Решение об открытии российского рынка для продукции из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года, поставки начались во второй половине декабря. Продукция из Турции идет в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц. Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда штук куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре 2023 года их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.
https://ria.ru/20240124/yaytsa-1923300458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, азербайджан, турция, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Азербайджан, Турция, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Дмитрий Патрушев
Россия в январе импортировала 60,7 миллиона яиц
Россельхознадзор: РФ в январе импортировала 60,7 миллиона куриных яиц
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия с начала 2024 года ввезла 60,7 миллиона куриных яиц - 6,7 миллиона из Турции и Азербайджана, а также 54 миллиона - из Белоруссии, на которую пришлась основная доля поставок - 89%, следует из данных Россельхознадзора, предоставленных РИА Новости.
"По состоянию на 26 января в Россию из Азербайджана
и Турции
ввезено 6,7 миллиона штук пищевых яиц: 4,5 миллиона штук из Азербайджана и 2,2 миллиона штук из Турции. Белоруссия
поставила в Россию с 1 по 25 января 2024 года 54 миллиона штук яиц", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Росстат заявил о снижении цен на яйца
Также там уточнили, что в текущем году поставки куриного яйца велись только из этих трех государств. Кроме того, за неполный январь импорт удвоился. "По данным информационных систем Россельхознадзора
Россия (с 1 января по 26 января - ред.) увеличила импорт пищевого яйца в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - сообщила пресс-служба ведомства.
Куриные яйца в РФ в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата
, с начала текущего года по 22 января они уменьшились в среднем на 0,84%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок.
В 2023 году из Белоруссии в Россию было ввезено более 510,8 миллиона куриных пищевых яиц, сообщали ранее в ведомстве. Решение об открытии российского рынка для продукции из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года, поставки начались во второй половине декабря. Продукция из Турции идет в рамках тарифной льготы: с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в РФ без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.
Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда штук куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре 2023 года их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года.
"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на яйца