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В Японии введут ограничения на посещение горы Фудзи - РИА Новости, 26.01.2024
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Туризм
 
03:52 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/yaponiya-1923402679.html
В Японии введут ограничения на посещение горы Фудзи
В Японии введут ограничения на посещение горы Фудзи - РИА Новости, 26.01.2024
В Японии введут ограничения на посещение горы Фудзи
Япония введет ограничения для посетителей одной из своих главных достопримечательностей – горы Фудзи, сообщает АТОР.С 1 июля 2024 года туристам придется... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T03:52
2024-01-26T03:52
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Япония введет ограничения для посетителей одной из своих главных достопримечательностей – горы Фудзи, сообщает АТОР.С 1 июля 2024 года туристам придется заплатить за восхождение по одному из популярных маршрутов – тропе Ёсида, расположенной в северной части Фудзи. Размер платы будет объявлен в феврале.Также вводится дневной лимит на количество визитеров, которым разрешено подняться на гору: не более 4000 человек. При этом восхождение будет запрещено с 16:00 до 02:00.Решение приняло правительство японской префектуры Яманаси. По сообщению местных властей, ограничения связаны с резким ростом числа посетителей, что привело к скоплению мусора и травмам среди неопытных туристов.В 2023 году на Фудзи поднялись более 221 тысяч человек, из них около 137 тысяч сделали это по тропе Ёсида.
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новости - туризм, туризм, туристы, япония, фудзияма
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Япония, Фудзияма
В Японии введут ограничения на посещение горы Фудзи

В Японии вводят плату за посещение горы Фудзи и лимит на число туристов в день

© Depositphotos.com / sepavoneВид на гору Фудзияма
Вид на гору Фудзияма - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Depositphotos.com / sepavone
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Япония введет ограничения для посетителей одной из своих главных достопримечательностей – горы Фудзи, сообщает АТОР.

С 1 июля 2024 года туристам придется заплатить за восхождение по одному из популярных маршрутов – тропе Ёсида, расположенной в северной части Фудзи. Размер платы будет объявлен в феврале.

Также вводится дневной лимит на количество визитеров, которым разрешено подняться на гору: не более 4000 человек. При этом восхождение будет запрещено с 16:00 до 02:00.
Решение приняло правительство японской префектуры Яманаси. По сообщению местных властей, ограничения связаны с резким ростом числа посетителей, что привело к скоплению мусора и травмам среди неопытных туристов.

В 2023 году на Фудзи поднялись более 221 тысяч человек, из них около 137 тысяч сделали это по тропе Ёсида.
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