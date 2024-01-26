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В Японии введут ограничения на посещение горы Фудзи

В Японии введут ограничения на посещение горы Фудзи - РИА Новости, 26.01.2024

В Японии введут ограничения на посещение горы Фудзи

Япония введет ограничения для посетителей одной из своих главных достопримечательностей – горы Фудзи, сообщает АТОР.С 1 июля 2024 года туристам придется... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T03:52

2024-01-26T03:52

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Япония введет ограничения для посетителей одной из своих главных достопримечательностей – горы Фудзи, сообщает АТОР.С 1 июля 2024 года туристам придется заплатить за восхождение по одному из популярных маршрутов – тропе Ёсида, расположенной в северной части Фудзи. Размер платы будет объявлен в феврале.Также вводится дневной лимит на количество визитеров, которым разрешено подняться на гору: не более 4000 человек. При этом восхождение будет запрещено с 16:00 до 02:00.Решение приняло правительство японской префектуры Яманаси. По сообщению местных властей, ограничения связаны с резким ростом числа посетителей, что привело к скоплению мусора и травмам среди неопытных туристов.В 2023 году на Фудзи поднялись более 221 тысяч человек, из них около 137 тысяч сделали это по тропе Ёсида.

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