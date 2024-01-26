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СМИ: США впервые за 15 лет решили разместить в Британии ядерное оружие
СМИ: США впервые за 15 лет решили разместить в Британии ядерное оружие - РИА Новости, 27.01.2024
СМИ: США впервые за 15 лет решили разместить в Британии ядерное оружие
США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за "возрастающей угрозы со стороны России", пишет газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-26T23:26
2024-01-26T23:26
2024-01-27T00:51
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за "возрастающей угрозы со стороны России", пишет газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона. "Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает", — говорится в статье.По данным издания, речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Вашингтон намерен отправить туда боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.В беседе с РИА Новости представитель Пентагона отказался подтверждать и опровергать эти сообщения.В декабре прошлого года бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что единственный способ для руководства США скрыть поражение на Украине и победить на выборах — использовать "маленькую" ядерную бомбу. По его мнению, генералы будут убеждать Джо Байдена в том, что такой шаг не приведет к эскалации и выходу ситуации из-под контроля.Накануне постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что Москва привержена выполнению обязательств по ДНЯО, цель которого — построение мира, свободного от ядерного оружия.Тем не менее, как подчеркивал Владимир Путин, использование крайних средств возможно в случае, если существует угроза территориальной целостности, суверенитету и существованию России.
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в мире, россия, великобритания, сша, министерство обороны сша, рэй макговерн, джо байден, геннадий гатилов, центральное разведывательное управление (цру), оон
В мире, Россия, Великобритания, США, Министерство обороны США, Рэй Макговерн, Джо Байден, Геннадий Гатилов, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН
СМИ: США впервые за 15 лет решили разместить в Британии ядерное оружие
Telegraph: США намерены разместить ядерное оружие в Британии из-за "угрозы" РФ