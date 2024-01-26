https://ria.ru/20240126/yadernoe-1923783831.html

СМИ: США впервые за 15 лет решили разместить в Британии ядерное оружие

СМИ: США впервые за 15 лет решили разместить в Британии ядерное оружие - РИА Новости, 27.01.2024

СМИ: США впервые за 15 лет решили разместить в Британии ядерное оружие

США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за "возрастающей угрозы со стороны России", пишет газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-26T23:26

2024-01-26T23:26

2024-01-27T00:51

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джо байден

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за "возрастающей угрозы со стороны России", пишет газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона. "Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает", — говорится в статье.По данным издания, речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Вашингтон намерен отправить туда боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.В беседе с РИА Новости представитель Пентагона отказался подтверждать и опровергать эти сообщения.В декабре прошлого года бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что единственный способ для руководства США скрыть поражение на Украине и победить на выборах — использовать "маленькую" ядерную бомбу. По его мнению, генералы будут убеждать Джо Байдена в том, что такой шаг не приведет к эскалации и выходу ситуации из-под контроля.Накануне постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что Москва привержена выполнению обязательств по ДНЯО, цель которого — построение мира, свободного от ядерного оружия.Тем не менее, как подчеркивал Владимир Путин, использование крайних средств возможно в случае, если существует угроза территориальной целостности, суверенитету и существованию России.

https://ria.ru/20240121/oruzhie-1922562622.html

https://ria.ru/20231115/udar-1909500545.html

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в мире, россия, великобритания, сша, министерство обороны сша, рэй макговерн, джо байден, геннадий гатилов, центральное разведывательное управление (цру), оон