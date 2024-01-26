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Британские ВМС сообщили о взрывах у берегов йеменского порта

Британские ВМС сообщили о взрывах у берегов йеменского порта - РИА Новости, 26.01.2024

Британские ВМС сообщили о взрывах у берегов йеменского порта

В районе йеменского порта Ходейда около судна замечены ракеты, звучат взрывы, сообщило Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO). РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:33

2024-01-26T14:33

2024-01-26T15:52

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В районе йеменского порта Ходейда около судна замечены ракеты, звучат взрывы, сообщило Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO)."UKMTO получило сообщение об инциденте примерно в 60 морских милях (около 111 километров. — Прим. ред.) от Ходейды. Слышен взрыв. Замечены ракеты в четырех морских милях от позиции. Еще один взрыв наблюдался примерно в 0,5 морской мили от сообщающего (об инциденте. — Прим. ред.) судна, взрыв произошел в море", — говорится в пресс-релизе.Капитан доложил о двух ракетах, взорвавшихся в воде на некотором расстоянии от левого борта. Корабль и экипаж находятся в безопасности. Власти начали расследование.Отмечается, что судно держит путь к следующему порту, силы коалиции реагируют на инцидент, который управление обозначило как "нападение".UKMTO рекомендовало судам соблюдать осторожность в этом районе и сообщать о любой подозрительной активности. Позднее агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило о взрыве недалеко от связанного с Индией нефтяного танкера, шедшего под флагом Панамы, к юго-востоку от Баб-эль-Мандебского пролива.Судно также сообщило о двух взрывах за кормой корабля, танкер не поврежден.Удары по ЙеменуВ середине ноября движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего морские перевозки через Суэцкий канал резко сократились. США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.Вашингтон и Лондон с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240125/khusity-1923330287.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

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в мире, красное море, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене