https://ria.ru/20240126/vyzhivshie-1923554007.html

Во Внуково прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

Во Внуково прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане - РИА Новости, 26.01.2024

Во Внуково прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

Четыре гражданина России, которые находились на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, прилетели в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T06:36

2024-01-26T06:36

2024-01-26T10:50

в мире

афганистан

бадахшан

крушение самолета falcon в афганистане

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ВНУКОВО, 26 янв — РИА Новости. Четыре гражданина России, которые находились на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, прилетели в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости.Два пилота и два медика прибыли рейсом из Дубая во Внуково в 06:30.Пилот Аркадий Грачев сообщил, что причиной крушения стали технические проблемы. Он подчеркнул, что борт не упал, экипажу удалось посадить его на пике горы.Грачев добавил, что его и других выживших в авиакатастрофе вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.Кроме того, пилот рассказал, как они выбрались."Мы провели 1,5 суток на морозе, дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться, потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", — рассказал пилот.Он также опроверг публикации в СМИ Афганистана, что на борту было больше миллиона долларов наличными, которые после крушения кто-то украл.Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан в воскресенье. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.На борту находились шесть человек: четыре члена экипажа (два пилота и два врача), а также два пассажира — супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли при крушении. Falcon числился в госреестре гражданских воздушных судов России.Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.По данным СК, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий трагедии.Из-за инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

https://ria.ru/20240126/pilot-1923558373.html

https://ria.ru/20240122/vyzhivshie-1922790946.html

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афганистан

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Встреча россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане Россияне, выжившие на упавшем в Афганистане самолете, прибыли из Дубая в Россию, самолет приземлился во Внуково, передает корреспондент РИА Новости. Рейс прилетел в 6:30 из Дубая в московский аэропорт, следует из данных табло прилетов. На борту должны быть два пилота и два медика. 2024-01-26T06:36 true PT1M20S

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в мире, афганистан, бадахшан, крушение самолета falcon в афганистане