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Во Внуково прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане
Во Внуково прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане - РИА Новости, 26.01.2024
Во Внуково прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане
Четыре гражданина России, которые находились на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, прилетели в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:36
2024-01-26T06:36
2024-01-26T10:50
в мире
афганистан
бадахшан
крушение самолета falcon в афганистане
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ВНУКОВО, 26 янв — РИА Новости. Четыре гражданина России, которые находились на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, прилетели в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости.Два пилота и два медика прибыли рейсом из Дубая во Внуково в 06:30.Пилот Аркадий Грачев сообщил, что причиной крушения стали технические проблемы. Он подчеркнул, что борт не упал, экипажу удалось посадить его на пике горы.Грачев добавил, что его и других выживших в авиакатастрофе вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.Кроме того, пилот рассказал, как они выбрались."Мы провели 1,5 суток на морозе, дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться, потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", — рассказал пилот.Он также опроверг публикации в СМИ Афганистана, что на борту было больше миллиона долларов наличными, которые после крушения кто-то украл.Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан в воскресенье. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.На борту находились шесть человек: четыре члена экипажа (два пилота и два врача), а также два пассажира — супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли при крушении. Falcon числился в госреестре гражданских воздушных судов России.Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.По данным СК, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий трагедии.Из-за инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
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Встреча россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане
Россияне, выжившие на упавшем в Афганистане самолете, прибыли из Дубая в Россию, самолет приземлился во Внуково, передает корреспондент РИА Новости. Рейс прилетел в 6:30 из Дубая в московский аэропорт, следует из данных табло прилетов. На борту должны быть два пилота и два медика.
2024-01-26T06:36
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в мире, афганистан, бадахшан, крушение самолета falcon в афганистане
В мире, Афганистан, Бадахшан, Крушение самолета Falcon в Афганистане
Во Внуково прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане
Во Внуково прибыл самолет с россиянами, выжившими в авиакатастрофе в Афганистане
ВНУКОВО, 26 янв — РИА Новости. Четыре гражданина России, которые находились на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, прилетели в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости.
Два пилота и два медика прибыли рейсом из Дубая
во Внуково в 06:30.
Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП
Пилот Аркадий Грачев сообщил, что причиной крушения стали технические проблемы. Он подчеркнул, что борт не упал, экипажу удалось посадить его на пике горы.
Грачев добавил, что его и других выживших в авиакатастрофе вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.
Кроме того, пилот рассказал, как они выбрались.
«
"Мы провели 1,5 суток на морозе, дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться, потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", — рассказал пилот.
Он также опроверг публикации в СМИ Афганистана, что на борту было больше миллиона долларов наличными, которые после крушения кто-то украл.
Выжившим в катастрофе Falcon в Афганистане очень повезло, считает эксперт
Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан
в воскресенье. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи
в Москву
с двумя техническими посадками.
На борту находились шесть человек: четыре члена экипажа (два пилота и два врача), а также два пассажира — супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска
, которые погибли при крушении. Falcon числился в госреестре гражданских воздушных судов России
.
Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра.
По данным СК
, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий трагедии.
Из-за инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
Власти Афганистана хотят провести расследование крушения самолета Falcon