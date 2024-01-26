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Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 26.01.2024 (обновлено: 11:55 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/vyplaty-1923593267.html
Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО
Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны доложить об анализе выплат "Согаз" членам семей погибших участников специальной военной операции,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:56
2024-01-26T11:55
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей шойгу
согаз
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны доложить об анализе выплат "Согаз" членам семей погибших участников специальной военной операции, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минобороны России провести анализ осуществления акционерным обществом "Согаз" выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции", — говорится в поручении.Исполнить поручение нужно до 1 апреля 2024 года, ответственным назначен министр обороны Сергей Шойгу.Кроме того президент поручил регионам при назначении выплат учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте.
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россия, владимир путин, сергей шойгу, согаз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Согаз
Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО

Путин поручил изучить выплаты "Согаз" членам семей погибших участников СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ подготавливает в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ подготавливает в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ подготавливает в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны доложить об анализе выплат "Согаз" членам семей погибших участников специальной военной операции, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минобороны России провести анализ осуществления акционерным обществом "Согаз" выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции", — говорится в поручении.
Исполнить поручение нужно до 1 апреля 2024 года, ответственным назначен министр обороны Сергей Шойгу.
Кроме того президент поручил регионам при назначении выплат учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуСогаз
 
 
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