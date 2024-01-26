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Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО

Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Путин поручил доложить о выплатах членам семей погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны доложить об анализе выплат "Согаз" членам семей погибших участников специальной военной операции,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:56

2024-01-26T10:56

2024-01-26T11:55

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

сергей шойгу

согаз

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны доложить об анализе выплат "Согаз" членам семей погибших участников специальной военной операции, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минобороны России провести анализ осуществления акционерным обществом "Согаз" выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции", — говорится в поручении.Исполнить поручение нужно до 1 апреля 2024 года, ответственным назначен министр обороны Сергей Шойгу.Кроме того президент поручил регионам при назначении выплат учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте.

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россия, владимир путин, сергей шойгу, согаз