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Путин дал поручения регионам по выплатам семьям погибших бойцов СВО

Путин дал поручения регионам по выплатам семьям погибших бойцов СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Путин дал поручения регионам по выплатам семьям погибших бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:48

2024-01-26T10:48

2024-01-26T10:55

специальная военная операция на украине

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации при назначении региональных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации. Срок - 1 апреля 2024 года", - говорится в документе.Ответственными за выполнение поручения назначены высшие должностные лица регионов РФ.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, владимир путин