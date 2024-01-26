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Путин дал поручения регионам по выплатам семьям погибших бойцов СВО - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 26.01.2024 (обновлено: 10:55 26.01.2024)
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Путин дал поручения регионам по выплатам семьям погибших бойцов СВО
Путин дал поручения регионам по выплатам семьям погибших бойцов СВО - РИА Новости, 26.01.2024
Путин дал поручения регионам по выплатам семьям погибших бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:48
2024-01-26T10:55
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации при назначении региональных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации. Срок - 1 апреля 2024 года", - говорится в документе.Ответственными за выполнение поручения назначены высшие должностные лица регионов РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин
Путин дал поручения регионам по выплатам семьям погибших бойцов СВО

Путин дал поручения регионам по назначению выплат семьям погибших бойцов СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации при назначении региональных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции учитывать также членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации. Срок - 1 апреля 2024 года", - говорится в документе.
Ответственными за выполнение поручения назначены высшие должностные лица регионов РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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