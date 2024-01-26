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ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев - РИА Новости, 26.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:56 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/vybory-1923746745.html
ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев
ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев - РИА Новости, 26.01.2024
ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев
Зампред ЦИК РФ Николай Булаев на вопрос о дате рассмотрения вопроса о регистрации Владимира Путина заявил РИА Новости, что это решит Центризбирком, повестка его РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:56
2024-01-26T18:56
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев на вопрос о дате рассмотрения вопроса о регистрации Владимира Путина заявил РИА Новости, что это решит Центризбирком, повестка его следующего заседания еще не сформирована. В понедельник избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в его поддержку. На заседании ЦИК РФ в среду председатель комиссии Элла Памфилова сообщала, что следующее заседание состоится в понедельник, 29 января. "Это зависит от того, как решит ЦИК. Повестка еще не сформирована", - ответил Булаев на вопрос, будет ли рассмотрен вопрос о регистрации Путина кандидатом в понедельник.
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политика, россия, владимир путин, николай булаев, элла памфилова, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Булаев, Элла Памфилова, Выборы президента РФ
ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев

Булаев: вопрос о дате рассмотрения регистрации Путина будет решать ЦИК

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодача подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина в ЦИК
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина в ЦИК - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина в ЦИК
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев на вопрос о дате рассмотрения вопроса о регистрации Владимира Путина заявил РИА Новости, что это решит Центризбирком, повестка его следующего заседания еще не сформирована.
В понедельник избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в его поддержку. На заседании ЦИК РФ в среду председатель комиссии Элла Памфилова сообщала, что следующее заседание состоится в понедельник, 29 января.
"Это зависит от того, как решит ЦИК. Повестка еще не сформирована", - ответил Булаев на вопрос, будет ли рассмотрен вопрос о регистрации Путина кандидатом в понедельник.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинНиколай БулаевЭлла ПамфиловаВыборы президента РФ
 
 
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