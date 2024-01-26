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ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев
ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев - РИА Новости, 26.01.2024
ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев
Зампред ЦИК РФ Николай Булаев на вопрос о дате рассмотрения вопроса о регистрации Владимира Путина заявил РИА Новости, что это решит Центризбирком, повестка его РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:56
2024-01-26T18:56
2024-01-26T18:56
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев на вопрос о дате рассмотрения вопроса о регистрации Владимира Путина заявил РИА Новости, что это решит Центризбирком, повестка его следующего заседания еще не сформирована. В понедельник избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в его поддержку. На заседании ЦИК РФ в среду председатель комиссии Элла Памфилова сообщала, что следующее заседание состоится в понедельник, 29 января. "Это зависит от того, как решит ЦИК. Повестка еще не сформирована", - ответил Булаев на вопрос, будет ли рассмотрен вопрос о регистрации Путина кандидатом в понедельник.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Булаев, Элла Памфилова, Выборы президента РФ
ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев
Булаев: вопрос о дате рассмотрения регистрации Путина будет решать ЦИК