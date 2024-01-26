https://ria.ru/20240126/vybory-1923746745.html

ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев

ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев - РИА Новости, 26.01.2024

ЦИК назначит дату рассмотрения регистрации Путина, заявил Булаев

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев на вопрос о дате рассмотрения вопроса о регистрации Владимира Путина заявил РИА Новости, что это решит Центризбирком, повестка его РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:56

2024-01-26T18:56

2024-01-26T18:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

николай булаев

элла памфилова

выборы президента рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922739228_0:45:3110:1794_1920x0_80_0_0_87495398316faa160c525a30966491ce.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев на вопрос о дате рассмотрения вопроса о регистрации Владимира Путина заявил РИА Новости, что это решит Центризбирком, повестка его следующего заседания еще не сформирована. В понедельник избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в его поддержку. На заседании ЦИК РФ в среду председатель комиссии Элла Памфилова сообщала, что следующее заседание состоится в понедельник, 29 января. "Это зависит от того, как решит ЦИК. Повестка еще не сформирована", - ответил Булаев на вопрос, будет ли рассмотрен вопрос о регистрации Путина кандидатом в понедельник.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, николай булаев, элла памфилова, выборы президента рф