https://ria.ru/20240126/vybory-1923744961.html

ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать

ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать - РИА Новости, 26.01.2024

ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать

Россия делает все, чтобы избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:50

2024-01-26T18:50

2024-01-26T18:50

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия делает все, чтобы избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участки на выборах президента России будут открыты и в недружественных странах. "Россия делает все возможное и даже невозможное - в атмосфере практически враждебных действий со стороны властей недружественных стран, чтобы наши избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать, даже в этих, весьма неблагоприятных условиях", - заявила Памфилова.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова, цик рф