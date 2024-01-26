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ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать - РИА Новости, 26.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:50 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/vybory-1923744961.html
ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать
ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать - РИА Новости, 26.01.2024
ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать
Россия делает все, чтобы избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:50
2024-01-26T18:50
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия делает все, чтобы избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участки на выборах президента России будут открыты и в недружественных странах. "Россия делает все возможное и даже невозможное - в атмосфере практически враждебных действий со стороны властей недружественных стран, чтобы наши избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать, даже в этих, весьма неблагоприятных условиях", - заявила Памфилова.
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать

Памфилова: Россия делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия делает все, чтобы избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участки на выборах президента России будут открыты и в недружественных странах.
"Россия делает все возможное и даже невозможное - в атмосфере практически враждебных действий со стороны властей недружественных стран, чтобы наши избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать, даже в этих, весьма неблагоприятных условиях", - заявила Памфилова.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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