https://ria.ru/20240126/vybory-1923744961.html
ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать
ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать - РИА Новости, 26.01.2024
ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать
Россия делает все, чтобы избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:50
2024-01-26T18:50
2024-01-26T18:50
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия делает все, чтобы избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать, сообщила РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что участки на выборах президента России будут открыты и в недружественных странах. "Россия делает все возможное и даже невозможное - в атмосфере практически враждебных действий со стороны властей недружественных стран, чтобы наши избиратели, оказавшиеся за рубежом, смогли проголосовать, даже в этих, весьма неблагоприятных условиях", - заявила Памфилова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК заявил, что делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать
Памфилова: Россия делает все, чтобы избиратели за рубежом могли проголосовать