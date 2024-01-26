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Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 26.01.2024 (обновлено: 17:38 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/vsu-1923726733.html
Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю
Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 26.01.2024
Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю
В плен за прошедшую неделю сдались 35 украинских солдат, причём 16 из них на краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:35
2024-01-26T17:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. В плен за прошедшую неделю сдались 35 украинских солдат, причём 16 из них на краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. &quot;В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек на Краснолиманском направлении&quot;, - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 20 по 26 января.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю

МО РФ: в плен за неделю сдались 35 украинских солдат

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. В плен за прошедшую неделю сдались 35 украинских солдат, причём 16 из них на краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«

"В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек на Краснолиманском направлении", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 20 по 26 января.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 января, 15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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