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Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю
Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 26.01.2024
Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю
В плен за прошедшую неделю сдались 35 украинских солдат, причём 16 из них на краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:35
2024-01-26T17:35
2024-01-26T17:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. В плен за прошедшую неделю сдались 35 украинских солдат, причём 16 из них на краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек на Краснолиманском направлении", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 20 по 26 января.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю
МО РФ: в плен за неделю сдались 35 украинских солдат