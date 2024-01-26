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Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю

Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 26.01.2024

Минобороны назвало число попавших в плен украинских военных за неделю

В плен за прошедшую неделю сдались 35 украинских солдат, причём 16 из них на краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:35

2024-01-26T17:35

2024-01-26T17:38

специальная военная операция на украине

безопасность

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. В плен за прошедшую неделю сдались 35 украинских солдат, причём 16 из них на краснолиманском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек на Краснолиманском направлении", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 20 по 26 января.

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины