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Додик анонсировал встречи с Путиным, Лукашенко, Эрдоганом и Орбаном
Додик анонсировал встречи с Путиным, Лукашенко, Эрдоганом и Орбаном - РИА Новости, 26.01.2024
Додик анонсировал встречи с Путиным, Лукашенко, Эрдоганом и Орбаном
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречи в феврале-марте с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:36
2024-01-26T15:36
2024-01-26T22:23
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БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречи в феврале-марте с президентом РФ Владимиром Путиным, главой Белоруссии Александром Лукашенко, турецким лидером Тайипом Эрдоганом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.В пятницу с визитом в Баня-Луку прибыл венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. На совместной пресс-конференции президент РС БиГ указал на то, что в лице Венгрии имеет "партнера, который понимает нашу позицию", и на важность сохранения и развития таких отношений с другими странами."Около 17-18 февраля отправляюсь в поездку, в ходе которой встречусь с президентом РФ, президентом Белоруссии, в конце того месяца или начале следующего - с президентом Турции, и Орбан приезжает сюда 7 марта. Так что это будет значимый период нашей международной деятельности", - сказал Додик.
https://ria.ru/20231217/dodik-1916373324.html
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в мире, босния и герцеговина, милорад додик, владимир путин, александр лукашенко, реджеп тайип эрдоган, виктор орбан, россия, белоруссия, венгрия
В мире, Босния и Герцеговина, Милорад Додик, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Виктор Орбан, Россия, Белоруссия, Венгрия
Додик анонсировал встречи с Путиным, Лукашенко, Эрдоганом и Орбаном
Додик рассчитывает на встречи с Путиным, Лукашенко, Эрдоганом и Орбаном