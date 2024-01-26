https://ria.ru/20240126/vstrechi-1923686062.html

Додик анонсировал встречи с Путиным, Лукашенко, Эрдоганом и Орбаном

Додик анонсировал встречи с Путиным, Лукашенко, Эрдоганом и Орбаном - РИА Новости, 26.01.2024

Додик анонсировал встречи с Путиным, Лукашенко, Эрдоганом и Орбаном

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречи в феврале-марте с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:36

2024-01-26T15:36

2024-01-26T22:23

в мире

босния и герцеговина

милорад додик

владимир путин

александр лукашенко

реджеп тайип эрдоган

виктор орбан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873736887_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_1d7e98b0873c18e603fb5c789604a157.jpg

БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречи в феврале-марте с президентом РФ Владимиром Путиным, главой Белоруссии Александром Лукашенко, турецким лидером Тайипом Эрдоганом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.В пятницу с визитом в Баня-Луку прибыл венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. На совместной пресс-конференции президент РС БиГ указал на то, что в лице Венгрии имеет "партнера, который понимает нашу позицию", и на важность сохранения и развития таких отношений с другими странами."Около 17-18 февраля отправляюсь в поездку, в ходе которой встречусь с президентом РФ, президентом Белоруссии, в конце того месяца или начале следующего - с президентом Турции, и Орбан приезжает сюда 7 марта. Так что это будет значимый период нашей международной деятельности", - сказал Додик.

https://ria.ru/20231217/dodik-1916373324.html

босния и герцеговина

россия

белоруссия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, босния и герцеговина, милорад додик, владимир путин, александр лукашенко, реджеп тайип эрдоган, виктор орбан, россия, белоруссия, венгрия