https://ria.ru/20240126/voyna-1923669349.html

В Нидерландах опасаются перспективы войны НАТО с Россией

В Нидерландах опасаются перспективы войны НАТО с Россией - РИА Новости, 26.01.2024

В Нидерландах опасаются перспективы войны НАТО с Россией

Многие голландцы обеспокоены перспективой войны между Россией и НАТО, следует из представленных нидерландским телеканалом RTL Nieuwspanel результатов... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:01

2024-01-26T15:01

2024-01-26T15:01

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нидерланды

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ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Многие голландцы обеспокоены перспективой войны между Россией и НАТО, следует из представленных нидерландским телеканалом RTL Nieuwspanel результатов исследования среди участников собственной "дискуссионной группы"; в Москве ранее отмечали, что РФ не собирается ни на кого нападать. В начале октября глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. В январе таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток. Как отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, на экономической куда-то на кого-то нападать". Голландский телеканал сообщил, что в его исследовании, которое является репрезентативным с точки зрения возраста, пола, образования, занятости и политических предпочтений респондентов, 24-25 января приняли участие 20 тысяч "членов дискуссионной группы" канала из 42 тысяч, числящихся в ней. Каким образом были получены их ответы, не указывается. Согласно полученным результатам, почти две трети респондентов (62%) опасаются нападения России на Нидерланды. Почти половина опрошенных (48%) обеспокоены возможными кибератаками, которые могут вывести из строя инфраструктуру в Нидерландах. У "экспертов" также спросили, что они думают о словах Бауэра, призвавшего людей быть готовыми к войне и запастись провизией, водой, фонариком и радиоприемником на батарейках. Однако более половины опрошенных (56%) считают, что в таком наборе на данный момент нет необходимости. В то же время 27% респондентов рассматривают возможность его покупки, в качестве причины они указывают на угрозу со стороны России, о которой говорит НАТО в СМИ. Однако упоминаются и другие причины: возможности наводнений и отключение электроэнергии. При этом 15% участников "исследования" сообщили, что у них уже есть дома набор всего необходимого на случай экстренных ситуаций. Половина (51%) принявших участие в опросе считают, что правительству Нидерландов стоит активнее готовится к возможной войне. Так, 57% респондентов поддерживают создание национальных запасов продовольствия, топлива и медикаментов. Четверть участников не видят в этом необходимости. Также более половины опрошенных полагают, что властям следует проводить информационные кампании о том, "как действовать в военной ситуации".

https://ria.ru/20240126/nato-1923548825.html

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россия, нидерланды, нато, в мире