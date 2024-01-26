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Шойгу назвал снижение темпов выпуска военной продукции недопустимым - РИА Новости, 26.01.2024
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16:32 26.01.2024 (обновлено: 16:36 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/vooruzheniya-1923704632.html
Шойгу назвал снижение темпов выпуска военной продукции недопустимым
Шойгу назвал снижение темпов выпуска военной продукции недопустимым - РИА Новости, 26.01.2024
Шойгу назвал снижение темпов выпуска военной продукции недопустимым
Снижение набранных темпов выпуска военной продукции в сложившихся условиях недопустимо, а производство особо востребованных образцов необходимо нарастить,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:32
2024-01-26T16:36
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Снижение набранных темпов выпуска военной продукции в сложившихся условиях недопустимо, а производство особо востребованных образцов необходимо нарастить, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Требуется продолжить работу по обеспечению технологической независимости России. В условиях сложившейся обстановки недопустимо снижение набранных темпов выпуска военной продукции, а в части особо востребованных образцов важно нарастить их производство", - сказал Шойгу. Министр подчеркнул, что "большой задачей" является наращивание выпуска особо востребованных средств поражения. "Уверен, что и в дальнейшем при выполнении государственного оборонного заказа совместными усилиями Министерства обороны и Министерства промышленности, предприятий промышленности своевременно будет поставляться в войска современная военная техника надлежащего качества", - сказал Шойгу.
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу назвал снижение темпов выпуска военной продукции недопустимым

Шойгу назвал снижение набранных темпов выпуска военной продукции недопустимым

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Снижение набранных темпов выпуска военной продукции в сложившихся условиях недопустимо, а производство особо востребованных образцов необходимо нарастить, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Требуется продолжить работу по обеспечению технологической независимости России. В условиях сложившейся обстановки недопустимо снижение набранных темпов выпуска военной продукции, а в части особо востребованных образцов важно нарастить их производство", - сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что "большой задачей" является наращивание выпуска особо востребованных средств поражения.
"Уверен, что и в дальнейшем при выполнении государственного оборонного заказа совместными усилиями Министерства обороны и Министерства промышленности, предприятий промышленности своевременно будет поставляться в войска современная военная техника надлежащего качества", - сказал Шойгу.
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