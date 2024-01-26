https://ria.ru/20240126/vooruzheniya-1923704632.html

Шойгу назвал снижение темпов выпуска военной продукции недопустимым

Шойгу назвал снижение темпов выпуска военной продукции недопустимым - РИА Новости, 26.01.2024

Шойгу назвал снижение темпов выпуска военной продукции недопустимым

Снижение набранных темпов выпуска военной продукции в сложившихся условиях недопустимо, а производство особо востребованных образцов необходимо нарастить,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:32

2024-01-26T16:32

2024-01-26T16:36

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Снижение набранных темпов выпуска военной продукции в сложившихся условиях недопустимо, а производство особо востребованных образцов необходимо нарастить, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Требуется продолжить работу по обеспечению технологической независимости России. В условиях сложившейся обстановки недопустимо снижение набранных темпов выпуска военной продукции, а в части особо востребованных образцов важно нарастить их производство", - сказал Шойгу. Министр подчеркнул, что "большой задачей" является наращивание выпуска особо востребованных средств поражения. "Уверен, что и в дальнейшем при выполнении государственного оборонного заказа совместными усилиями Министерства обороны и Министерства промышленности, предприятий промышленности своевременно будет поставляться в войска современная военная техника надлежащего качества", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240126/opk-1923623794.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)