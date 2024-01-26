https://ria.ru/20240126/vertolety-1923783963.html

Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk

Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk - РИА Новости, 26.01.2024

Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk

Госдеп США одобрил продажу Хорватии восьми вертолетов UH-60M Black Hawk и другого сопутствующего оборудования на сумму порядка 500 миллионов долларов, сообщило... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T23:27

2024-01-26T23:27

2024-01-26T23:27

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sikorsky uh-60 black hawk

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Хорватии восьми вертолетов UH-60M Black Hawk и другого сопутствующего оборудования на сумму порядка 500 миллионов долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Хорватии вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении. Как сообщается, Хорватия запросила восемь вертолетов, 19 двигателей и иное оборудование.

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в мире, хорватия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, sikorsky uh-60 black hawk