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Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk - РИА Новости, 26.01.2024
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23:27 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/vertolety-1923783963.html
Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk
Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk - РИА Новости, 26.01.2024
Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk
Госдеп США одобрил продажу Хорватии восьми вертолетов UH-60M Black Hawk и другого сопутствующего оборудования на сумму порядка 500 миллионов долларов, сообщило... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:27
2024-01-26T23:27
в мире
хорватия
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
sikorsky uh-60 black hawk
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Хорватии восьми вертолетов UH-60M Black Hawk и другого сопутствующего оборудования на сумму порядка 500 миллионов долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. "Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Хорватии вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении. Как сообщается, Хорватия запросила восемь вертолетов, 19 двигателей и иное оборудование.
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в мире, хорватия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, sikorsky uh-60 black hawk
В мире, Хорватия, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Sikorsky UH-60 Black Hawk
Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk

Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk на 500 миллионов долларов

© Фото : U.S. Army / Pvt. Brandon BruerВертолет HH-60M Black Hawk ВВС США
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : U.S. Army / Pvt. Brandon Bruer
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Хорватии восьми вертолетов UH-60M Black Hawk и другого сопутствующего оборудования на сумму порядка 500 миллионов долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Хорватии вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Как сообщается, Хорватия запросила восемь вертолетов, 19 двигателей и иное оборудование.
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В миреХорватияСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАSikorsky UH-60 Black Hawk
 
 
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