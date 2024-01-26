https://ria.ru/20240126/vertolety-1923539987.html

В стиле Шольца. Германия решила отправить "мусор" на нужды ВСУ

В стиле Шольца. Германия решила отправить "мусор" на нужды ВСУ - РИА Новости, 26.01.2024

В стиле Шольца. Германия решила отправить "мусор" на нужды ВСУ

Вертолеты, которые Германия собирается передать Украине, будут представлять опасность для солдат ВСУ, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T01:10

2024-01-26T01:10

2024-01-26T01:10

в мире

германия

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борис писториус

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вертолеты, которые Германия собирается передать Украине, будут представлять опасность для солдат ВСУ, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."Мы отдаем Украине металлолом. Если нужно потратить 120 часов на техобслуживание ради одного часа безопасного полета в мирной обстановке, это хороший показатель. Но для воюющей страны с небольшим количеством пилотов и неспокойной обстановкой это просто угроза жизни украинских солдат", — возмутился Репке.Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King. По словам политика, это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам с выполнением различных задач. Но многие СМИ не разделяют мнения Писториуса и считают, что Sea King не подходит для эксплуатации в зоне боевых действий.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

германия

украина

киев

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в мире, германия, украина, борис писториус, вооруженные силы украины, киев