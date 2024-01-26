https://ria.ru/20240126/ukrenergo-1923613960.html

В "Укрэнерго" сообщили о повреждении электросетей в Харьковской области

В "Укрэнерго" сообщили о повреждении электросетей в Харьковской области - РИА Новости, 26.01.2024

В "Укрэнерго" сообщили о повреждении электросетей в Харьковской области

Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в пятницу, что в Харьковской области после взрывов повреждено оборудование областной энергокомпании, в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:11

2024-01-26T12:11

2024-01-26T12:11

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в пятницу, что в Харьковской области после взрывов повреждено оборудование областной энергокомпании, в результате были обесточены объекты критической инфраструктуры и 16,5 тысячи потребителей. "В Харьковской области из-за повреждения оборудования областной энергокомпании (после взрывов – ред.) вчера вечером и ночью обесточен один из объектов "Укрэнерго" и несколько объектов областных энергокомпаний. Без энергоснабжения более 16 500 потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Всего, по данным "Укрэнерго", на Украине "из-за обстрелов" и по другим причинам без света остаются 358 населенных пунктов.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html

харьковская область

украина

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харьковская область, украина, укрэнерго