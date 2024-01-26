https://ria.ru/20240126/ukraina-1923672263.html

С Украины во Францию тайно вывезли редкие иконы, пишет WSJ

С Украины во Францию тайно вывезли редкие иконы, пишет WSJ - РИА Новости, 26.01.2024

С Украины во Францию тайно вывезли редкие иконы, пишет WSJ

Более десятка икон вывезли во Францию с территории Украины в мае прошлого года, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:13

2024-01-26T15:13

2024-01-26T15:59

религия

украина

франция

киев

в мире

юнеско

германия

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923686297_0:22:1237:718_1920x0_80_0_0_7ced67e75941d5a9bc3ab8965460f60a.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Более десятка икон вывезли во Францию с территории Украины в мае прошлого года, пишет газета The Wall Street Journal."Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся", — приводит издание слова главы отдела византийского и восточнохристианского искусства Лувра Максимильена Дюрана.Как уточняется в статье, 16 редких икон, часть из которых датируется VI веком, перевезли из Национального музея искусств имени Ханенко в Киеве во Францию через территории Польши и Германии. Их транспортировка происходила в специальных контейнерах и под военным конвоем.Пять реликвий стали экспонатами выставки в Лувре, а остальные 11 находятся в музейном хранилище, говорится в публикации.В июне 2023 года Служба внешней разведки России сообщила, что киевские власти и ЮНЕСКО договорились о вывозе христианских святынь из Киево-Печерской лавры и последующей их передаче музеям в Италии, Франции, Германии и Ватикане под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".При этом, по данным СВР, западные страны не собираются возвращать реликвии. В службе назвали происходящее логичным продолжением истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня прошлого года в Лувре.

https://ria.ru/20240126/zakhvaty-1923579931.html

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

украина

франция

киев

германия

италия

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, киев, в мире, юнеско, германия, италия, ватикан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)