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С Украины во Францию тайно вывезли редкие иконы, пишет WSJ - РИА Новости, 26.01.2024
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Религия
 
15:13 26.01.2024 (обновлено: 15:59 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923672263.html
С Украины во Францию тайно вывезли редкие иконы, пишет WSJ
С Украины во Францию тайно вывезли редкие иконы, пишет WSJ - РИА Новости, 26.01.2024
С Украины во Францию тайно вывезли редкие иконы, пишет WSJ
Более десятка икон вывезли во Францию с территории Украины в мае прошлого года, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:13
2024-01-26T15:59
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Более десятка икон вывезли во Францию с территории Украины в мае прошлого года, пишет газета The Wall Street Journal."Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся", — приводит издание слова главы отдела византийского и восточнохристианского искусства Лувра Максимильена Дюрана.Как уточняется в статье, 16 редких икон, часть из которых датируется VI веком, перевезли из Национального музея искусств имени Ханенко в Киеве во Францию через территории Польши и Германии. Их транспортировка происходила в специальных контейнерах и под военным конвоем.Пять реликвий стали экспонатами выставки в Лувре, а остальные 11 находятся в музейном хранилище, говорится в публикации.В июне 2023 года Служба внешней разведки России сообщила, что киевские власти и ЮНЕСКО договорились о вывозе христианских святынь из Киево-Печерской лавры и последующей их передаче музеям в Италии, Франции, Германии и Ватикане под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".При этом, по данным СВР, западные страны не собираются возвращать реликвии. В службе назвали происходящее логичным продолжением истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня прошлого года в Лувре.
https://ria.ru/20240126/zakhvaty-1923579931.html
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украина, франция, киев, в мире, юнеско, германия, италия, ватикан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Религия, Украина, Франция, Киев, В мире, ЮНЕСКО, Германия, Италия, Ватикан, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
С Украины во Францию тайно вывезли редкие иконы, пишет WSJ

WSJ: с Украины во Францию в мае 2023 года тайно вывезли 16 икон

© Фото : LouvreИкона из украинских национальных коллекций, переданная во Францию
Икона из украинских национальных коллекций, переданная во Францию - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : Louvre
Икона из украинских национальных коллекций, переданная во Францию. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Более десятка икон вывезли во Францию с территории Украины в мае прошлого года, пишет газета The Wall Street Journal.
"Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся", — приводит издание слова главы отдела византийского и восточнохристианского искусства Лувра Максимильена Дюрана.
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Как уточняется в статье, 16 редких икон, часть из которых датируется VI веком, перевезли из Национального музея искусств имени Ханенко в Киеве во Францию через территории Польши и Германии. Их транспортировка происходила в специальных контейнерах и под военным конвоем.

Пять реликвий стали экспонатами выставки в Лувре, а остальные 11 находятся в музейном хранилище, говорится в публикации.
В июне 2023 года Служба внешней разведки России сообщила, что киевские власти и ЮНЕСКО договорились о вывозе христианских святынь из Киево-Печерской лавры и последующей их передаче музеям в Италии, Франции, Германии и Ватикане под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".
При этом, по данным СВР, западные страны не собираются возвращать реликвии. В службе назвали происходящее логичным продолжением истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня прошлого года в Лувре.
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