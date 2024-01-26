Рейтинг@Mail.ru
Офис Зеленского обсудил с Белым домом помощь Украине - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923664890.html
Офис Зеленского обсудил с Белым домом помощь Украине
Офис Зеленского обсудил с Белым домом помощь Украине - РИА Новости, 26.01.2024
Офис Зеленского обсудил с Белым домом помощь Украине
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с помощником президента США по... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:46
2024-01-26T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
андрей ермак
джейк салливан
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_2cc62001b13a41913dffdf4fe393c656.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, стороны обсудили шаги конгресса США в согласовании помощи Украине. Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее. "Провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Особое внимание уделили вопросу принятия конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для нашей страны пакета помощи", - написал Ермак. Кроме того, Ермак доложил о ситуации на поле боя, стороны также обсудили украинскую "формулу мира" и подготовку к "саммиту мира". Страны Евросоюза пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта. Рядовые американцы также выражают недовольство помощью Киеву, о чем свидетельствуют ряд опросов. К примеру, ноябрьское исследование AP-NORC показывает, что относительное большинство американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html
https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_474c168da05f002a1800ae02828f18b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, андрей ермак, джейк салливан, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Андрей Ермак, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского обсудил с Белым домом помощь Украине

Ермак и помощник Байдена Салливан обсудили согласование помощи Киеву в конгрессе

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, стороны обсудили шаги конгресса США в согласовании помощи Украине.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
США признали неотвратимое
18 января, 08:00
"Провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Особое внимание уделили вопросу принятия конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для нашей страны пакета помощи", - написал Ермак. Кроме того, Ермак доложил о ситуации на поле боя, стороны также обсудили украинскую "формулу мира" и подготовку к "саммиту мира".
Страны Евросоюза пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта.
Украинский военнослужащий перед боевой машиной пехоты Marder на полигоне немецкого бундесвера в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
"Продержитесь зиму". Какое оружие Киеву пообещали на Западе
25 января, 08:00
Рядовые американцы также выражают недовольство помощью Киеву, о чем свидетельствуют ряд опросов. К примеру, ноябрьское исследование AP-NORC показывает, что относительное большинство американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году
10 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААндрей ЕрмакДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала