https://ria.ru/20240126/ukraina-1923664890.html

Офис Зеленского обсудил с Белым домом помощь Украине

Офис Зеленского обсудил с Белым домом помощь Украине - РИА Новости, 26.01.2024

Офис Зеленского обсудил с Белым домом помощь Украине

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с помощником президента США по... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:46

2024-01-26T14:46

2024-01-26T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

андрей ермак

джейк салливан

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, стороны обсудили шаги конгресса США в согласовании помощи Украине. Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее. "Провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Особое внимание уделили вопросу принятия конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для нашей страны пакета помощи", - написал Ермак. Кроме того, Ермак доложил о ситуации на поле боя, стороны также обсудили украинскую "формулу мира" и подготовку к "саммиту мира". Страны Евросоюза пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта. Рядовые американцы также выражают недовольство помощью Киеву, о чем свидетельствуют ряд опросов. К примеру, ноябрьское исследование AP-NORC показывает, что относительное большинство американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, андрей ермак, джейк салливан, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр