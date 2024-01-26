https://ria.ru/20240126/ukraina-1923621738.html

На Украине предложили отправлять депутатов на военную подготовку

На Украине предложили отправлять депутатов на военную подготовку - РИА Новости, 26.01.2024

На Украине предложили отправлять депутатов на военную подготовку

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку для того, чтобы мотивировать... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:35

2024-01-26T12:35

2024-01-26T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

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верховная рада украины

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку для того, чтобы мотивировать украинцев не бояться мобилизации, сообщает в пятницу украинское издание "Левый берег". Ранее украинское издание "Думская" со ссылкой на парламентария из партии "Слуга народа" сообщало, что депутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт. Позднее украинский парламентарий Михаил Цымбалюк заявил, что считает справедливым разрешить мобилизовать часть депутатов. "Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия предлагает устроить военное обучение для всех госслужащих и депутатов. Это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По словам Арахамии, подготовка чиновников, в отличие от остальных граждан, может быть лишь частичной. "Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии (Верховной рады – ред.) в учебке. Это будет парт-тайм", – подчеркнул депутат. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240125/vsu-1923332712.html

https://ria.ru/20240126/mertvye-1923537619.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр