Биограф Зеленского раскрыл требование Запада на переговорах Москвы и Киева
Биограф Зеленского Шустер: Запад требовал от Украины уступок на переговорах с РФ
Флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Запад оказывал давление на Украину, требуя принять условия России на мирных переговорах, утверждает журналист Time Саймон Шустер, написавший биографию Владимира Зеленского. Выдержки из книги The Showman приводит РБК.
"Зеленский столкнулся с давлением со стороны своих западных партнеров: те требовали, чтобы Киев пошел на дополнительные уступки", — говорится в публикации.
"Зеленский столкнулся с давлением со стороны своих западных партнеров: те требовали, чтобы Киев пошел на дополнительные уступки", — говорится в публикации.
Шустер заявил, что Запад якобы понимал необходимость продолжать мирные переговоры и держать Зеленского в настроении вести переговоры.
Тем не менее в конце октября бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер рассказал в интервью Berliner Zeitung, что именно США не позволили Киеву продолжать переговоры о мире с Москвой. Он отмечал, что на тот момент Украина была готова отказаться от членства в НАТО и говорить о Крыме, но киевский режим был вынуждены обсуждать все подобные вопросы с Вашингтоном.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
Сам бывший глава правительство попытался отвергнуть это обвинение. В свою очередь, посольство России в Лондоне заявило, что украинский конфликт был для политика перспективным шансом реанимировать свою карьеру.