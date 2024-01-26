https://ria.ru/20240126/ukraina-1923577287.html

Население Украины за десять лет сократилось в 2,5 раза, заявил экс-премьер

Население Украины за десять лет сократилось в 2,5 раза, заявил экс-премьер - РИА Новости, 26.01.2024

Население Украины за десять лет сократилось в 2,5 раза, заявил экс-премьер

Население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза, таких показателей страна достигла впервые за короткий период, заявил экс-премьер РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T09:38

2024-01-26T09:38

2024-01-26T09:38

в мире

украина

николай азаров (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза, таких показателей страна достигла впервые за короткий период, заявил экс-премьер Николай Азаров. "Население Украины сократилось, по сравнению с 2014 годом, в два с половиной раза. Такого никогда не было за такой короткий период. Никакие "голодоморы", которые они (власти Украины – ред.) придумали – они даже близко не сопоставимы с последствиями их правления сейчас. Они так издеваются над украинцами, над простым населением за эти годы, что у меня волосы поднимаются дыбом", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. Азаров считает, что любой другой народ уже "вытащил и растерзал" бы Владимира Зеленского. Однако украинцы предпочитают бежать из страны. В ноябре Азаров сообщал, что население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек, до 19 миллионов. В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николай азаров (политик)