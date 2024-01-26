https://ria.ru/20240126/ukraina-1923577287.html
Население Украины за десять лет сократилось в 2,5 раза, заявил экс-премьер
Население Украины за десять лет сократилось в 2,5 раза, заявил экс-премьер - РИА Новости, 26.01.2024
Население Украины за десять лет сократилось в 2,5 раза, заявил экс-премьер
Население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза, таких показателей страна достигла впервые за короткий период, заявил экс-премьер РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:38
2024-01-26T09:38
2024-01-26T09:38
в мире
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза, таких показателей страна достигла впервые за короткий период, заявил экс-премьер Николай Азаров. "Население Украины сократилось, по сравнению с 2014 годом, в два с половиной раза. Такого никогда не было за такой короткий период. Никакие "голодоморы", которые они (власти Украины – ред.) придумали – они даже близко не сопоставимы с последствиями их правления сейчас. Они так издеваются над украинцами, над простым населением за эти годы, что у меня волосы поднимаются дыбом", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. Азаров считает, что любой другой народ уже "вытащил и растерзал" бы Владимира Зеленского. Однако украинцы предпочитают бежать из страны. В ноябре Азаров сообщал, что население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек, до 19 миллионов. В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай азаров (политик)
В мире, Украина, Николай Азаров (политик)
Население Украины за десять лет сократилось в 2,5 раза, заявил экс-премьер
Азаров: население Украины сократилось в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза, таких показателей страна достигла впервые за короткий период, заявил экс-премьер Николай Азаров.
"Население Украины сократилось, по сравнению с 2014 годом, в два с половиной раза. Такого никогда не было за такой короткий период. Никакие "голодоморы", которые они (власти Украины – ред.) придумали – они даже близко не сопоставимы с последствиями их правления сейчас. Они так издеваются над украинцами, над простым населением за эти годы, что у меня волосы поднимаются дыбом", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.
Украина уже сдалась, но пока не признала это
Азаров считает, что любой другой народ уже "вытащил и растерзал" бы Владимира Зеленского
. Однако украинцы предпочитают бежать из страны.
В ноябре Азаров сообщал, что население Украины за последние два месяца сократилось на 4 миллиона человек, до 19 миллионов.
В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вымирание неизбежно. На Украине забили тревогу из-за оттока населения