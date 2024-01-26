https://ria.ru/20240126/ukraina-1923542060.html

Полянский заявил, что спонсоры Киева отвечают за его преступления

Полянский заявил, что спонсоры Киева отвечают за его преступления - РИА Новости, 26.01.2024

Полянский заявил, что спонсоры Киева отвечают за его преступления

Западные спонсоры киевского режима в полной мере несут ответственность за его преступления, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T01:41

2024-01-26T01:41

2024-01-26T01:41

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ООН, 26 янв – РИА Новости. Западные спонсоры киевского режима в полной мере несут ответственность за его преступления, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН, созванном Москвой в связи со сбитым Ил-76. "Западные спонсоры преступного киевского режима в полной мере несут ответственность за его преступления". – сказал Полянский. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов. Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240126/krushenie-1923541784.html

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