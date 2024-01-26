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В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 26.01.2024
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09:01 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/turtsiya-1923562727.html
В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие
В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 26.01.2024
В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие
Число погибших в ДТП с автобусом на севере Турции выросло до шести, ранены свыше 30 человек, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:01
2024-01-26T09:01
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АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом на севере Турции выросло до шести, ранены свыше 30 человек, пишет газета Hürriyet. Автобус перевернулся на шоссе Кастамону-Ташкёпрю после того, как водитель потерял контроль над управлением из-за снега. СМИ сообщали о четырех погибших, по предварительным данным, среди них нет иностранцев. "Число погибших выросло до шести, ранены 33 человека", - пишет издание.
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие

На севере Турции автобус перевернулся на трассе из-за снега, 6 человек погибли

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом на севере Турции выросло до шести, ранены свыше 30 человек, пишет газета Hürriyet.
Автобус перевернулся на шоссе Кастамону-Ташкёпрю после того, как водитель потерял контроль над управлением из-за снега. СМИ сообщали о четырех погибших, по предварительным данным, среди них нет иностранцев.
"Число погибших выросло до шести, ранены 33 человека", - пишет издание.
На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале. 8 января 2023 - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2022-2023 годах
8 января 2023, 19:37
 
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