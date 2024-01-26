https://ria.ru/20240126/turtsiya-1923562727.html
В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие
В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 26.01.2024
В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие
Число погибших в ДТП с автобусом на севере Турции выросло до шести, ранены свыше 30 человек, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:01
2024-01-26T09:01
2024-01-26T09:01
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АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом на севере Турции выросло до шести, ранены свыше 30 человек, пишет газета Hürriyet. Автобус перевернулся на шоссе Кастамону-Ташкёпрю после того, как водитель потерял контроль над управлением из-за снега. СМИ сообщали о четырех погибших, по предварительным данным, среди них нет иностранцев. "Число погибших выросло до шести, ранены 33 человека", - пишет издание.
https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция
В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие
На севере Турции автобус перевернулся на трассе из-за снега, 6 человек погибли
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости.
Число погибших в ДТП с автобусом на севере Турции выросло до шести, ранены свыше 30 человек, пишет газета Hürriyet
.
Автобус перевернулся на шоссе Кастамону-Ташкёпрю после того, как водитель потерял контроль над управлением из-за снега. СМИ сообщали о четырех погибших, по предварительным данным, среди них нет иностранцев.
"Число погибших выросло до шести, ранены 33 человека", - пишет издание.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2022-2023 годах