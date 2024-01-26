https://ria.ru/20240126/turtsiya-1923562727.html

В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие

В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 26.01.2024

В Турции автобус перевернулся на трассе, есть погибшие

Число погибших в ДТП с автобусом на севере Турции выросло до шести, ранены свыше 30 человек, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T09:01

2024-01-26T09:01

2024-01-26T09:01

в мире

турция

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АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом на севере Турции выросло до шести, ранены свыше 30 человек, пишет газета Hürriyet. Автобус перевернулся на шоссе Кастамону-Ташкёпрю после того, как водитель потерял контроль над управлением из-за снега. СМИ сообщали о четырех погибших, по предварительным данным, среди них нет иностранцев. "Число погибших выросло до шести, ранены 33 человека", - пишет издание.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция