https://ria.ru/20240126/turisty-1923606657.html
Число туристов в Красноярском крае за 2023 году выросло на 40%
Число туристов в Красноярском крае за 2023 году выросло на 40% - РИА Новости, 26.01.2024
Число туристов в Красноярском крае за 2023 году выросло на 40%
Более 2 миллионов туристов посетили Красноярский край в 2023 году, что на 40% больше, чем за 2022 год, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:49
2024-01-26T11:49
2024-01-26T11:49
красноярский край
михаил котюков
туристы
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Более 2 миллионов туристов посетили Красноярский край в 2023 году, что на 40% больше, чем за 2022 год, сообщает пресс-служба губернатора. "Темп роста турпотока с 2022 года опережает общероссийский показатель в 2 раза (Россия – 9,8%, СФО – 14,1%, Красноярский край – 20,2%). В 2023 году Красноярский край посетили более 2 миллионов туристов, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средняя продолжительность пребывания туристов в крае выросла с 3,5 до 4,2 дня", - говорится в сообщении. В настоящее время по поручению президента РФ в регионе создают программу развития туризма на 2024-2030 годы. Губернатор Михаил Котюков с министрами и представителями заинтересованных ведомств провели совещание, где обсудили основные цели, задачи и мероприятия программы, направленные на развитие туризма как одной из приоритетных отраслей экономики региона. Во время обсуждения глава региона подчеркнул, что реализация программы позволит увеличить приток туристов в край, создать новые рабочие места, повысить доходы населения и бюджета, а также сохранить историческое и культурное наследие региона. "Туризм – это не только отдых и развлечения, но и инвестиции, инновации, социальная ответственность. Мы хотим сделать Красноярский край привлекательным для туристов из разных стран мира и регионов России, показать им наши уникальные природные и культурные достопримечательности, гостеприимство и дружелюбие", – сказал Котюков. Он также отметил, что программа развития туризма в крае должна учитывать мировые и российские тенденции в этой сфере, а также спрос и предпочтения потенциальных туристов. В частности, нужно развивать такие направления туризма, как активный, экологический, событийный, гастрономический, горнолыжный, лечебно-оздоровительный, сельский, круизный и промышленный.
https://ria.ru/20240124/krasnoyarsk-1923169345.html
https://ria.ru/20240124/les-1923176505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, михаил котюков, туристы
Красноярский край, Михаил Котюков, туристы
КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Более 2 миллионов туристов посетили Красноярский край в 2023 году, что на 40% больше, чем за 2022 год, сообщает пресс-служба губернатора.
"Темп роста турпотока с 2022 года опережает общероссийский показатель в 2 раза (Россия
– 9,8%, СФО – 14,1%, Красноярский край – 20,2%). В 2023 году Красноярский край посетили более 2 миллионов туристов, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Средняя продолжительность пребывания туристов в крае выросла с 3,5 до 4,2 дня", - говорится в сообщении.
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В настоящее время по поручению президента РФ в регионе создают программу развития туризма на 2024-2030 годы.
Губернатор Михаил Котюков
с министрами и представителями заинтересованных ведомств провели совещание, где обсудили основные цели, задачи и мероприятия программы, направленные на развитие туризма как одной из приоритетных отраслей экономики региона.
Во время обсуждения глава региона подчеркнул, что реализация программы позволит увеличить приток туристов в край, создать новые рабочие места, повысить доходы населения и бюджета, а также сохранить историческое и культурное наследие региона.
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"Туризм – это не только отдых и развлечения, но и инвестиции, инновации, социальная ответственность. Мы хотим сделать Красноярский край привлекательным для туристов из разных стран мира и регионов России, показать им наши уникальные природные и культурные достопримечательности, гостеприимство и дружелюбие", – сказал Котюков.
Он также отметил, что программа развития туризма в крае должна учитывать мировые и российские тенденции в этой сфере, а также спрос и предпочтения потенциальных туристов. В частности, нужно развивать такие направления туризма, как активный, экологический, событийный, гастрономический, горнолыжный, лечебно-оздоровительный, сельский, круизный и промышленный.