https://ria.ru/20240126/turchak-1923618697.html
Турчак заявил о необходимости продления выплаты на третьего ребенка
Турчак заявил о необходимости продления выплаты на третьего ребенка - РИА Новости, 26.01.2024
Турчак заявил о необходимости продления выплаты на третьего ребенка
Необходимо продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребёнка, которую можно направить на погашение ипотеки, заявил секретарь Генсовета "Единой... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:25
2024-01-26T12:25
2024-01-26T12:25
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Необходимо продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребёнка, которую можно направить на погашение ипотеки, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В ходе заседания комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Турчак отметил, что партия "достаточно ритмично" движется по выполнению разделов народной программы по поддержке семей - уровень исполнения за 2023 год составляет 93%. "В этом году нам необходимо уделить особое внимание тем положениям, которые еще не выполнены. Необходимо принять стандарт подготовки выпускников организаций для детей-сирот к самостоятельному проживанию, продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребёнка, которую можно направить на погашение ипотеки, продолжить работу по модернизации инфраструктуры детских лагерей, оборудованию медицинских кабинетов в школах, открытию семейных МФЦ в регионах", - сказал Турчак. Он подчеркнул, что ни одно из этих положений не должно быть сдвинуто, все они обеспечены бюджетом.
https://ria.ru/20240125/semi-1923435291.html
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андрей турчак, единая россия
Андрей Турчак, Единая Россия
Турчак заявил о необходимости продления выплаты на третьего ребенка
Турчак: необходимо продлить действие денежной выплаты на третьего ребенка
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Необходимо продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребёнка, которую можно направить на погашение ипотеки, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
В ходе заседания комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Турчак отметил, что партия "достаточно ритмично" движется по выполнению разделов народной программы по поддержке семей - уровень исполнения за 2023 год составляет 93%.
"В этом году нам необходимо уделить особое внимание тем положениям, которые еще не выполнены. Необходимо принять стандарт подготовки выпускников организаций для детей-сирот к самостоятельному проживанию, продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребёнка, которую можно направить на погашение ипотеки, продолжить работу по модернизации инфраструктуры детских лагерей, оборудованию медицинских кабинетов в школах, открытию семейных МФЦ в регионах", - сказал Турчак.
Он подчеркнул, что ни одно из этих положений не должно быть сдвинуто, все они обеспечены бюджетом.
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