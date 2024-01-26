https://ria.ru/20240126/turchak-1923618697.html

Турчак заявил о необходимости продления выплаты на третьего ребенка

Турчак заявил о необходимости продления выплаты на третьего ребенка - РИА Новости, 26.01.2024

Турчак заявил о необходимости продления выплаты на третьего ребенка

Необходимо продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребёнка, которую можно направить на погашение ипотеки, заявил секретарь Генсовета "Единой... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:25

2024-01-26T12:25

2024-01-26T12:25

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Необходимо продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребёнка, которую можно направить на погашение ипотеки, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В ходе заседания комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Турчак отметил, что партия "достаточно ритмично" движется по выполнению разделов народной программы по поддержке семей - уровень исполнения за 2023 год составляет 93%. "В этом году нам необходимо уделить особое внимание тем положениям, которые еще не выполнены. Необходимо принять стандарт подготовки выпускников организаций для детей-сирот к самостоятельному проживанию, продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребёнка, которую можно направить на погашение ипотеки, продолжить работу по модернизации инфраструктуры детских лагерей, оборудованию медицинских кабинетов в школах, открытию семейных МФЦ в регионах", - сказал Турчак. Он подчеркнул, что ни одно из этих положений не должно быть сдвинуто, все они обеспечены бюджетом.

https://ria.ru/20240125/semi-1923435291.html

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андрей турчак, единая россия