https://ria.ru/20240126/toy-terer-1923616887.html

Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину

Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину - РИА Новости, 26.01.2024

Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину

"Толстенького" тойтерьера Арчи, которого десять дней назад высадили из электрички в Подмосковье, нашли и вернули хозяину, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:20

2024-01-26T12:20

2024-01-26T13:16

хорошие новости

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Толстенького" тойтерьера Арчи, которого десять дней назад высадили из электрички в Подмосковье, нашли и вернули хозяину, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Сегодня пса передали хозяину", — сказал собеседник агентства. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, почти неделю владелец терьера вместе с волонтерами искал своего питомца, после чего обратился в полицию."Полицейские установили, что тойтерьера видели на станциях Чехов и Серпухов. Забрали малыша со станции в Серпухове неравнодушные граждане и приютили в деревне Сандарово", — написала она в телеграм-канале.На фоне резонансной истории с котом Твиксом, который погиб после того, как проводница поезда высадила его на стоянке в Кирове, ошибочно приняв за бродячего, РЖД объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено оставлять их на улице.

https://ria.ru/20230202/byk-1849283413.html

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московская область (подмосковье)