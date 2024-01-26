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Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину
Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину - РИА Новости, 26.01.2024
Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину
"Толстенького" тойтерьера Арчи, которого десять дней назад высадили из электрички в Подмосковье, нашли и вернули хозяину, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:20
2024-01-26T12:20
2024-01-26T13:16
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Толстенького" тойтерьера Арчи, которого десять дней назад высадили из электрички в Подмосковье, нашли и вернули хозяину, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Сегодня пса передали хозяину", — сказал собеседник агентства. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, почти неделю владелец терьера вместе с волонтерами искал своего питомца, после чего обратился в полицию."Полицейские установили, что тойтерьера видели на станциях Чехов и Серпухов. Забрали малыша со станции в Серпухове неравнодушные граждане и приютили в деревне Сандарово", — написала она в телеграм-канале.На фоне резонансной истории с котом Твиксом, который погиб после того, как проводница поезда высадила его на стоянке в Кирове, ошибочно приняв за бродячего, РЖД объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено оставлять их на улице.
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московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье)
Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину
Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера Арчи вернули хозяину