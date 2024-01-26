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Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину - РИА Новости, 26.01.2024
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12:20 26.01.2024 (обновлено: 13:16 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/toy-terer-1923616887.html
Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину
Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину - РИА Новости, 26.01.2024
Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину
"Толстенького" тойтерьера Арчи, которого десять дней назад высадили из электрички в Подмосковье, нашли и вернули хозяину, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:20
2024-01-26T13:16
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Толстенького" тойтерьера Арчи, которого десять дней назад высадили из электрички в Подмосковье, нашли и вернули хозяину, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Сегодня пса передали хозяину", — сказал собеседник агентства. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, почти неделю владелец терьера вместе с волонтерами искал своего питомца, после чего обратился в полицию.&quot;Полицейские установили, что тойтерьера видели на станциях Чехов и Серпухов. Забрали малыша со станции в Серпухове неравнодушные граждане и приютили в деревне Сандарово&quot;, — написала она в телеграм-канале.На фоне резонансной истории с котом Твиксом, который погиб после того, как проводница поезда высадила его на стоянке в Кирове, ошибочно приняв за бродячего, РЖД объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено оставлять их на улице.
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московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье)
Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера вернули хозяину

Высаженного из электрички в Подмосковье тойтерьера Арчи вернули хозяину

© Зоопоиск РФТойтерьер Арчи
Тойтерьер Арчи
© Зоопоиск РФ
Тойтерьер Арчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Толстенького" тойтерьера Арчи, которого десять дней назад высадили из электрички в Подмосковье, нашли и вернули хозяину, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Сегодня пса передали хозяину", — сказал собеседник агентства.

Шестнадцатого января охранники высадили из электрички мужчину из-за конфликта с другим пассажиром, а затем и его пса. Хозяин питомца дал объявление в тематической группе в соцсети "ВКонтакте": "Кобель. Метис тойтерьера. Толстенький. Кличка Арчи. Пожалуйста, помогите найти".

Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, почти неделю владелец терьера вместе с волонтерами искал своего питомца, после чего обратился в полицию.
«

"Полицейские установили, что тойтерьера видели на станциях Чехов и Серпухов. Забрали малыша со станции в Серпухове неравнодушные граждане и приютили в деревне Сандарово", — написала она в телеграм-канале.

На фоне резонансной истории с котом Твиксом, который погиб после того, как проводница поезда высадила его на стоянке в Кирове, ошибочно приняв за бродячего, РЖД объявили, что изменят правила перевозки животных, а проводникам будет запрещено оставлять их на улице.
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