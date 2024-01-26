https://ria.ru/20240126/tokmak-1923644020.html
Жители Токмака обвинили ВСУ в намеренном обстреле жилого массива города
Жители Токмака обвинили ВСУ в намеренном обстреле жилого массива города - РИА Новости, 26.01.2024
Жители Токмака обвинили ВСУ в намеренном обстреле жилого массива города
Жители города Токмак в Запорожской в беседе с представителем СК РФ обвинили украинских боевиков в намеренном обстреле жилого массива, следует из... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:31
2024-01-26T13:31
2024-01-26T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
токмак
следственный комитет россии (ск рф)
запорожская область
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Жители города Токмак в Запорожской в беседе с представителем СК РФ обвинили украинских боевиков в намеренном обстреле жилого массива, следует из предоставленного РИА Новости ведомством видео. На нем представитель Следственного комитета пояснил, что украинские боевики накануне нанесли удар по частному сектору Токмака. "Военных у нас тут нет. Ни военных, ни объектов их... Моральный ущерб мы все понесли. От такого "благородства доблестной Украины", от фашистов", - сказала местная жительница в беседе со следователем. В ходе осмотра места происшествия были найдены части боеприпасов, зафиксированы повреждения жилых домов. Были опрошены свидетели. "Пострадавших на месте разрушений нет. Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут направлены на судебную экспертизу", - сказал представитель СК РФ.
https://ria.ru/20240118/sotsobekty-1922187289.html
https://ria.ru/20240112/obstrel-1921065529.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Токмак, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Жители Токмака обвинили ВСУ в намеренном обстреле жилого массива города
Жители Токмака: ВСУ знают, что в жилом массиве города нет военных объектов
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Жители города Токмак в Запорожской в беседе с представителем СК РФ обвинили украинских боевиков в намеренном обстреле жилого массива, следует из предоставленного РИА Новости ведомством видео.
На нем представитель Следственного комитета пояснил, что украинские боевики накануне нанесли удар по частному сектору Токмака.
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"Военных у нас тут нет. Ни военных, ни объектов их... Моральный ущерб мы все понесли. От такого "благородства доблестной Украины", от фашистов", - сказала местная жительница в беседе со следователем.
В ходе осмотра места происшествия были найдены части боеприпасов, зафиксированы повреждения жилых домов. Были опрошены свидетели.
"Пострадавших на месте разрушений нет. Все вещественные доказательства, собранные в ходе осмотра места происшествия, будут направлены на судебную экспертизу", - сказал представитель СК РФ.
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