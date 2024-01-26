https://ria.ru/20240126/tekhas-1923778160.html

Ситуация в Техасе спровоцировала миграционный кризис в США, заявили в ГД

Ситуация в Техасе спровоцировала миграционный кризис в США, заявили в ГД - РИА Новости, 26.01.2024

Ситуация в Техасе спровоцировала миграционный кризис в США, заявили в ГД

Ситуация в штате Техас спровоцировала конституционный и миграционный кризис в США, об этом заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T22:34

2024-01-26T22:34

2024-01-26T22:34

миграционный кризис в техасе

в мире

техас

сша

мексика

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ситуация в штате Техас спровоцировала конституционный и миграционный кризис в США, об этом заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции. Так, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зарегистрировали 302 тысячи незаконных пересечений границы. "Сегодня мы можем наблюдать редкий политический бумеранг. Власти США испытывают впервые такую двойную атаку: внутреннюю - на свою Конституцию и внешнюю - мигрантскую. Законное право Техаса защищать свои границы вопреки указаниям Белого Дома - серьезная трещина для Конституции и повод для централизации власти", - сообщил Шхагошев. Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация США пожаловалась на это в Верховный суд, который, постановил убрать забор. Силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб, которым суд разрешил перерезать колючую проволоку. Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и шагах по самозащите. Одной из принятых в штате мер стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда. Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными. При этом губернаторы-республиканцы 25 американских штатов в совместном заявлении поддержали Эббота и обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. На стороне губернатора Техаса выступил и экс-президент США Дональд Трамп, намеревающийся вновь занять этот пост в 2024 году.

https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html

https://ria.ru/20240125/texas-1923531241.html

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миграционный кризис в техасе, в мире, техас, сша, мексика, джо байден, дональд трамп