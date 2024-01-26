Ситуация в Техасе спровоцировала миграционный кризис в США, заявили в ГД
Депутат ГД Шхагошев: ситуация в Техасе спровоцировала миграционный кризис в США
Штат Техас. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ситуация в штате Техас спровоцировала конституционный и миграционный кризис в США, об этом заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции. Так, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зарегистрировали 302 тысячи незаконных пересечений границы.
"Сегодня мы можем наблюдать редкий политический бумеранг. Власти США испытывают впервые такую двойную атаку: внутреннюю - на свою Конституцию и внешнюю - мигрантскую. Законное право Техаса защищать свои границы вопреки указаниям Белого Дома - серьезная трещина для Конституции и повод для централизации власти", - сообщил Шхагошев.
Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация США пожаловалась на это в Верховный суд, который, постановил убрать забор. Силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб, которым суд разрешил перерезать колючую проволоку. Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и шагах по самозащите. Одной из принятых в штате мер стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными. При этом губернаторы-республиканцы 25 американских штатов в совместном заявлении поддержали Эббота и обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. На стороне губернатора Техаса выступил и экс-президент США Дональд Трамп, намеревающийся вновь занять этот пост в 2024 году.