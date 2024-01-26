https://ria.ru/20240126/tekhas-1923768375.html

Сенатор от Техаса назвал ситуацию на южной границе худшей за всю историю

Сенатор от Техаса назвал ситуацию на южной границе худшей за всю историю - РИА Новости, 26.01.2024

Сенатор от Техаса назвал ситуацию на южной границе худшей за всю историю

Сенатор от американского штата Техас Тед Круз жестко раскритиковал недавнее решение Верховного суда США, поддержавшего запрос администрации на демонтаж забора... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:15

2024-01-26T21:15

2024-01-26T22:04

в мире

техас

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мексика

тед круз (сенатор от штата техас)

джо байден

миграционный кризис в техасе

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Сенатор от американского штата Техас Тед Круз жестко раскритиковал недавнее решение Верховного суда США, поддержавшего запрос администрации на демонтаж забора из колючей проволоки вдоль границы с Мексикой, и назвал ситуацию с нелегальной миграцией "худшей за всю историю страны". "Это ужасное решение. Я очень зол из-за этого", - сказал Круз, которого цитирует издание Daily Wire. Сенатор добавил, что его глубоко тревожит "факт вторжения мигрантов" в США через южную границу. Он также подчеркнул, что за три года нахождения у власти администрации президента Джо Байдена в страну нелегально попали 9,6 миллиона человек. "Это происходит намеренно. Он хочет, чтобы это происходило. Это худшая ситуация с нелегальной иммиграцией за всю историю нашей страны", - указал Круз. Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.

https://ria.ru/20240126/tekhas-1923754086.html

https://ria.ru/20240126/tekhas-1923722463.html

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в мире, техас, сша, мексика, тед круз (сенатор от штата техас), джо байден, миграционный кризис в техасе