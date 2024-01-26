https://ria.ru/20240126/tambov-1923715122.html
В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ
В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ - РИА Новости, 26.01.2024
В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ
Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова, которая избивала посетителей торгово-развлекательного центра, арестовали на два месяца за хулиганство, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:00
2024-01-26T17:00
2024-01-26T17:05
тамбов
россия
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова, которая избивала посетителей торгово-развлекательного центра, арестовали на два месяца за хулиганство, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. "Ленинским районным судом Тамбова избрана меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней жительницы Тамбова, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, по уголовному делу о противоправных действиях подростков в торгово-развлекательном центре Тамбова, сроком на 2 месяца", — говорится в Telegram-канале пресс-службы. По данным СУСК России по Тамбовской области, потерпевшими признаны двое несовершеннолетних юношей и 20-летняя девушка. Ранее следователи выяснили, что девушка в компании знакомых провоцировала конфликты с посетителями торгово-развлекательного центра, оскорбляла их и избивала.
https://ria.ru/20240126/sk-1923667218.html
тамбов
россия
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, россия, тамбовская область
Тамбов, Россия, Тамбовская область
В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ
В Тамбове арестовали несовершеннолетнюю девушку, которая била посетителей ТЦ