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В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ - РИА Новости, 26.01.2024
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17:00 26.01.2024 (обновлено: 17:05 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/tambov-1923715122.html
В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ
В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ - РИА Новости, 26.01.2024
В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ
Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова, которая избивала посетителей торгово-развлекательного центра, арестовали на два месяца за хулиганство, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:00
2024-01-26T17:05
тамбов
россия
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова, которая избивала посетителей торгово-развлекательного центра, арестовали на два месяца за хулиганство, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. "Ленинским районным судом Тамбова избрана меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней жительницы Тамбова, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, по уголовному делу о противоправных действиях подростков в торгово-развлекательном центре Тамбова, сроком на 2 месяца", — говорится в Telegram-канале пресс-службы. По данным СУСК России по Тамбовской области, потерпевшими признаны двое несовершеннолетних юношей и 20-летняя девушка. Ранее следователи выяснили, что девушка в компании знакомых провоцировала конфликты с посетителями торгово-развлекательного центра, оскорбляла их и избивала.
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тамбов, россия, тамбовская область
Тамбов, Россия, Тамбовская область
В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ

В Тамбове арестовали несовершеннолетнюю девушку, которая била посетителей ТЦ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова, которая избивала посетителей торгово-развлекательного центра, арестовали на два месяца за хулиганство, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
"Ленинским районным судом Тамбова избрана меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней жительницы Тамбова, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, по уголовному делу о противоправных действиях подростков в торгово-развлекательном центре Тамбова, сроком на 2 месяца", — говорится в Telegram-канале пресс-службы.
По данным СУСК России по Тамбовской области, потерпевшими признаны двое несовершеннолетних юношей и 20-летняя девушка.
Ранее следователи выяснили, что девушка в компании знакомых провоцировала конфликты с посетителями торгово-развлекательного центра, оскорбляла их и избивала.
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