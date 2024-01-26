https://ria.ru/20240126/tambov-1923715122.html

В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ

В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ - РИА Новости, 26.01.2024

В Тамбове несовершеннолетнюю девушку арестовали за избиение посетителей ТЦ

Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова, которая избивала посетителей торгово-развлекательного центра, арестовали на два месяца за хулиганство, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:00

2024-01-26T17:00

2024-01-26T17:05

тамбов

россия

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Несовершеннолетнюю девушку из Тамбова, которая избивала посетителей торгово-развлекательного центра, арестовали на два месяца за хулиганство, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. "Ленинским районным судом Тамбова избрана меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней жительницы Тамбова, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, по уголовному делу о противоправных действиях подростков в торгово-развлекательном центре Тамбова, сроком на 2 месяца", — говорится в Telegram-канале пресс-службы. По данным СУСК России по Тамбовской области, потерпевшими признаны двое несовершеннолетних юношей и 20-летняя девушка. Ранее следователи выяснили, что девушка в компании знакомых провоцировала конфликты с посетителями торгово-развлекательного центра, оскорбляла их и избивала.

https://ria.ru/20240126/sk-1923667218.html

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тамбов, россия, тамбовская область