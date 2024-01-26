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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях за неделю - РИА Новости, 26.01.2024
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17:26 26.01.2024 (обновлено: 17:36 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/svo-1923723579.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях за неделю - РИА Новости, 26.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях за неделю
Войска Украины потеряли за неделю на купянском и краснолиманском направлениях около 2300 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:26
2024-01-26T17:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на купянском и краснолиманском направлениях около 2300 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в течение недели на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области и улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. Во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены 43 атаки противника. Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 68-й егерской, 25-й, 30-й, 32-й, 43-й, 57-й, 60-й, 66-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Берестовое, Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики, добавили в МО РФ."Противник потерял свыше 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.В российском военном ведомстве также сообщили, что на краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции, отражено 17 атак противника, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества."Потери противника составили свыше 1570 военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях за неделю

МО: ВСУ потеряли около 2300 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на купянском и краснолиманском направлениях около 2300 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в течение недели на купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области и улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. Во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены 43 атаки противника. Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 68-й егерской, 25-й, 30-й, 32-й, 43-й, 57-й, 60-й, 66-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Берестовое, Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики, добавили в МО РФ.
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"Противник потерял свыше 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.
В российском военном ведомстве также сообщили, что на краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" заняты более выгодные рубежи и позиции, отражено 17 атак противника, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили свыше 1570 военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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