https://ria.ru/20240126/surgutneftegaz-1923658498.html
"Сургутнефтегаз" сократил уровень грязных выбросов на девять процентов
"Сургутнефтегаз" сократил уровень грязных выбросов на девять процентов - РИА Новости, 26.01.2024
"Сургутнефтегаз" сократил уровень грязных выбросов на девять процентов
"Сургутнефтегаз" в 2023 году сократил уровень валовых выбросов загрязняющих веществ, включая парниковые газы, на 9% по сравнению с 2022 годом, сообщил... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:20
2024-01-26T12:20
2024-01-26T14:25
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Сургутнефтегаз" в 2023 году сократил уровень валовых выбросов загрязняющих веществ, включая парниковые газы, на 9% по сравнению с 2022 годом, сообщил генеральный директор компании Владимир Богданов. "Компании в 2023 году удалось по сравнению с 2022 годом более чем на 9% снизить уровень валовых выбросов загрязняющих веществ, включая парниковые газы. Это наш вклад в борьбу с глобальным изменением климата", - сказал он, выступая на пленарном заседании Дня экологии в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
https://ria.ru/20220524/surgutneftegaz-1790429834.html
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выставка-форум "россия", россия, сургут, владимир богданов, сургутнефтегаз
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Сургут, Владимир Богданов, Сургутнефтегаз
"Сургутнефтегаз" сократил уровень грязных выбросов на девять процентов
Богданов: "Сургутнефтегаз" сократил уровень грязных выбросов на девять процентов