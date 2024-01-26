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Суд обязал S7 изменить правила перевозки незрячих пассажиров - РИА Новости, 26.01.2024
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11:40 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/sud-1923603502.html
Суд обязал S7 изменить правила перевозки незрячих пассажиров
Суд обязал S7 изменить правила перевозки незрячих пассажиров - РИА Новости, 26.01.2024
Суд обязал S7 изменить правила перевозки незрячих пассажиров
Обской городской суд Новосибирской области удовлетворил иск транспортного прокурора и обязал авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) изменить правила перевозки... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:40
2024-01-26T11:40
новосибирская область
s7 airlines
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НОВОСИБИРСК, 26 янв - РИА Новости. Обской городской суд Новосибирской области удовлетворил иск транспортного прокурора и обязал авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) изменить правила перевозки незрячих пассажиров с собаками-поводырями, предписывающие им размещаться в конце самолета, сообщает в пятницу управления судебного департамента в Новосибирской области. "Иск новосибирского транспортного прокурора об обязании устранить допущенные нарушения (суд) удовлетворил, признал незаконными действия авиакомпании S7 по предоставлению мест пассажирам, лишенным зрения, сопровождаемым собакой-проводником, исключительно в конце воздушного судна", - говорится в сообщении. В управлении пояснили, что прокурор обратился в суд с иском к авиакомпании за защитой прав лишенных зрения пассажиров с собаками-проводниками, так как посчитал ущемляющими права этой группы людей правила перевозок авиакомпании, согласно которым незрячим пассажирам с собакой-поводырем, предоставляются места в конце воздушного судна. "Вопреки изложенным требованиям закона авиакомпания самостоятельно определяет нахождение во время полета пассажира, лишенного зрения, сопровождаемого собакой-проводником, в конце воздушного судна, тем самым лишив инвалидов права воспользоваться дополнительной услугой в виде выбора места по их желанию, нарушив право на равное с другими гражданами участие в жизни общества", - посчитал прокурор. В управлении пояснили, что в суде авиакомпания иск не признала, а ее представитель заявил, что законодательством не предусмотрено право выбора места и это услуга перевозчика. По его словам, нахождение инвалидов по зрению с собакой-проводником в конце салона позволит бортпроводникам в экстренной ситуации оказать помощь человеку, а при необходимости эвакуировать его из самолета первым, так как там расположен аварийный выход. "Суд, исследовав материалы дела, посчитал доводы авиаперевозчика несостоятельными. Также суд посчитал, что вопреки изложенным требованиям закона авиакомпания S7 самостоятельно определяет нахождение во время полета пассажира, лишенного зрения, сопровождаемого собакой-проводником, в конце воздушного судна, тем самым она лишает инвалидов права воспользоваться дополнительной услугой в виде выбора места по их желанию", - говорится в сообщении. Решение суда пока не вступило в силу.
https://ria.ru/20240123/burmatov-1922915138.html
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новосибирская область, s7 airlines
Новосибирская область, S7 Airlines
Суд обязал S7 изменить правила перевозки незрячих пассажиров

Суд запретил S7 размещать незрячих пассажиров с собаками в конце самолета

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСобаки-проводники
Собаки-проводники - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Собаки-проводники. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 26 янв - РИА Новости. Обской городской суд Новосибирской области удовлетворил иск транспортного прокурора и обязал авиакомпанию "Сибирь" (S7 Airlines) изменить правила перевозки незрячих пассажиров с собаками-поводырями, предписывающие им размещаться в конце самолета, сообщает в пятницу управления судебного департамента в Новосибирской области.
"Иск новосибирского транспортного прокурора об обязании устранить допущенные нарушения (суд) удовлетворил, признал незаконными действия авиакомпании S7 по предоставлению мест пассажирам, лишенным зрения, сопровождаемым собакой-проводником, исключительно в конце воздушного судна", - говорится в сообщении.
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В управлении пояснили, что прокурор обратился в суд с иском к авиакомпании за защитой прав лишенных зрения пассажиров с собаками-проводниками, так как посчитал ущемляющими права этой группы людей правила перевозок авиакомпании, согласно которым незрячим пассажирам с собакой-поводырем, предоставляются места в конце воздушного судна.
"Вопреки изложенным требованиям закона авиакомпания самостоятельно определяет нахождение во время полета пассажира, лишенного зрения, сопровождаемого собакой-проводником, в конце воздушного судна, тем самым лишив инвалидов права воспользоваться дополнительной услугой в виде выбора места по их желанию, нарушив право на равное с другими гражданами участие в жизни общества", - посчитал прокурор.
В управлении пояснили, что в суде авиакомпания иск не признала, а ее представитель заявил, что законодательством не предусмотрено право выбора места и это услуга перевозчика. По его словам, нахождение инвалидов по зрению с собакой-проводником в конце салона позволит бортпроводникам в экстренной ситуации оказать помощь человеку, а при необходимости эвакуировать его из самолета первым, так как там расположен аварийный выход.
"Суд, исследовав материалы дела, посчитал доводы авиаперевозчика несостоятельными. Также суд посчитал, что вопреки изложенным требованиям закона авиакомпания S7 самостоятельно определяет нахождение во время полета пассажира, лишенного зрения, сопровождаемого собакой-проводником, в конце воздушного судна, тем самым она лишает инвалидов права воспользоваться дополнительной услугой в виде выбора места по их желанию", - говорится в сообщении. Решение суда пока не вступило в силу.
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