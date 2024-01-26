https://ria.ru/20240126/strakhovanie-1923663266.html

"Согаз" рассказал о приоритетных категориях страхования

"Согаз" рассказал о приоритетных категориях страхования - РИА Новости, 26.01.2024

"Согаз" рассказал о приоритетных категориях страхования

"Согаз" строго соблюдает законодательство и условия договоров с Минобороны России, выплаты военнослужащим и членам их семей являются для страховщика приоритетом РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:40

2024-01-26T14:40

2024-01-26T18:49

россия

владимир путин

согаз

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923744035_497:63:1280:503_1920x0_80_0_0_4bd2fb049938c29c16d92311ddfb85cb.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Согаз" строго соблюдает законодательство и условия договоров с Минобороны России, выплаты военнослужащим и членам их семей являются для страховщика приоритетом и осуществляются после получения необходимых документов, заявили РИА Новости в компании. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести анализ осуществления "Согазом" выплат членам семей погибших участников специальной военной операции и доложить до 1 апреля. "В соответствии с действующими положениями федерального законодательства (федеральными законами № 52-ФЗ от 28.03.1998 и № 306-Ф3 от 07.11.2011), а также в рамках государственных контрактов и соглашений к ним, заключенных с министерством обороны Российской Федерации, АО "Согаз" несет ответственность за осуществление выплат военнослужащим и членам их семей", - отметили в компании. "Для нас обеспечение выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил РФ является приоритетом. Все выплаты осуществляются в строгом соответствии с законодательством и с условиями договоров, заключенных с министерством обороны Российской Федерации, после получения всех необходимых документов от военных комиссариатов, воинских частей или заявителей", - заявил страховщик. Он пояснил, что на сайте "Согаза" размещена подробная информация для личного состава Минобороны с указанием контактов для уточнения статуса рассмотрения заявлений на выплату. Специалисты круглосуточного контакт-центра подробно консультируют заявителей о порядке получения выплат, добавили в компании.

https://ria.ru/20230825/oms-1892033580.html

https://ria.ru/20230120/medpolis-1846320562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, согаз, общество