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"Согаз" рассказал о приоритетных категориях страхования - РИА Новости, 26.01.2024
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14:40 26.01.2024 (обновлено: 18:49 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/strakhovanie-1923663266.html
"Согаз" рассказал о приоритетных категориях страхования
"Согаз" рассказал о приоритетных категориях страхования - РИА Новости, 26.01.2024
"Согаз" рассказал о приоритетных категориях страхования
"Согаз" строго соблюдает законодательство и условия договоров с Минобороны России, выплаты военнослужащим и членам их семей являются для страховщика приоритетом РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:40
2024-01-26T18:49
россия
владимир путин
согаз
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Согаз" строго соблюдает законодательство и условия договоров с Минобороны России, выплаты военнослужащим и членам их семей являются для страховщика приоритетом и осуществляются после получения необходимых документов, заявили РИА Новости в компании. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести анализ осуществления "Согазом" выплат членам семей погибших участников специальной военной операции и доложить до 1 апреля. "В соответствии с действующими положениями федерального законодательства (федеральными законами № 52-ФЗ от 28.03.1998 и № 306-Ф3 от 07.11.2011), а также в рамках государственных контрактов и соглашений к ним, заключенных с министерством обороны Российской Федерации, АО "Согаз" несет ответственность за осуществление выплат военнослужащим и членам их семей", - отметили в компании. "Для нас обеспечение выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил РФ является приоритетом. Все выплаты осуществляются в строгом соответствии с законодательством и с условиями договоров, заключенных с министерством обороны Российской Федерации, после получения всех необходимых документов от военных комиссариатов, воинских частей или заявителей", - заявил страховщик. Он пояснил, что на сайте "Согаза" размещена подробная информация для личного состава Минобороны с указанием контактов для уточнения статуса рассмотрения заявлений на выплату. Специалисты круглосуточного контакт-центра подробно консультируют заявителей о порядке получения выплат, добавили в компании.
https://ria.ru/20230825/oms-1892033580.html
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россия, владимир путин, согаз, общество
Россия, Владимир Путин, Согаз, Общество
"Согаз" рассказал о приоритетных категориях страхования

"Согаз" после поручения Путина назвал выплаты военным и членам семей приоритетом

© Фото : АО "СОГАЗ"Страховая компания "Согаз"
Страховая компания Согаз - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : АО "СОГАЗ"
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. "Согаз" строго соблюдает законодательство и условия договоров с Минобороны России, выплаты военнослужащим и членам их семей являются для страховщика приоритетом и осуществляются после получения необходимых документов, заявили РИА Новости в компании.
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести анализ осуществления "Согазом" выплат членам семей погибших участников специальной военной операции и доложить до 1 апреля.
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"В соответствии с действующими положениями федерального законодательства (федеральными законами № 52-ФЗ от 28.03.1998 и № 306-Ф3 от 07.11.2011), а также в рамках государственных контрактов и соглашений к ним, заключенных с министерством обороны Российской Федерации, АО "Согаз" несет ответственность за осуществление выплат военнослужащим и членам их семей", - отметили в компании.
"Для нас обеспечение выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил РФ является приоритетом. Все выплаты осуществляются в строгом соответствии с законодательством и с условиями договоров, заключенных с министерством обороны Российской Федерации, после получения всех необходимых документов от военных комиссариатов, воинских частей или заявителей", - заявил страховщик.
Он пояснил, что на сайте "Согаза" размещена подробная информация для личного состава Минобороны с указанием контактов для уточнения статуса рассмотрения заявлений на выплату. Специалисты круглосуточного контакт-центра подробно консультируют заявителей о порядке получения выплат, добавили в компании.
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