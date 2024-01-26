Рейтинг@Mail.ru
Гросси может посетить ЗАЭС в первой декаде февраля - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/stantsiya-1923774435.html
Гросси может посетить ЗАЭС в первой декаде февраля
Гросси может посетить ЗАЭС в первой декаде февраля - РИА Новости, 26.01.2024
Гросси может посетить ЗАЭС в первой декаде февраля
Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил РИА Новости, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС может состояться РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T22:01
2024-01-26T22:01
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861615599_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_63f17d34a1b1d23b0b7addda0a3dc6f9.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 26 янв - РИА Новости. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил РИА Новости, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС может состояться в первой декаде февраля. Накануне Гросси в ходе пресс-подхода на полях ООН сообщил, что в ближайшие десять дней планирует посетить Украину и Россию. "Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию может состояться в первой декаде февраля ", - сказал Карчаа. Также он подтвердил, что в ходе визита будет обсуждаться ряд вопросов ядерной безопасности, в числе которых - ситуация с обеспечением станции технической водой в контексте последствий подрыва украинскими боевиками Каховской ГЭС в минувшем году . Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в декабре сообщал РИА Новости, что Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию. По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего - для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923188509.html
https://ria.ru/20240126/zaes-1923625686.html
россия
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861615599_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_74e831245f1ce8c9050cd0324696a11a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
Гросси может посетить ЗАЭС в первой декаде февраля

Карчаа: Гросси может посетить ЗАЭС в первой декаде февраля

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 26 янв - РИА Новости. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил РИА Новости, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС может состояться в первой декаде февраля.
Накануне Гросси в ходе пресс-подхода на полях ООН сообщил, что в ближайшие десять дней планирует посетить Украину и Россию.
Военнослужащий зенитного расчета группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Россия за неделю подавила 133 дрона ВСУ в районе Энергодара и ЗАЭС
24 января, 13:20
"Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию может состояться в первой декаде февраля ", - сказал Карчаа.
Также он подтвердил, что в ходе визита будет обсуждаться ряд вопросов ядерной безопасности, в числе которых - ситуация с обеспечением станции технической водой в контексте последствий подрыва украинскими боевиками Каховской ГЭС в минувшем году .
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в декабре сообщал РИА Новости, что Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию. По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего - для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
МАГАТЭ заявило о потенциальной опасности крупной ядерной аварии на ЗАЭС
Вчера, 12:49
 
В миреРоссияДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиСергей ШойгуЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала