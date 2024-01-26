https://ria.ru/20240126/stantsiya-1923774435.html

Гросси может посетить ЗАЭС в первой декаде февраля

Гросси может посетить ЗАЭС в первой декаде февраля - РИА Новости, 26.01.2024

Гросси может посетить ЗАЭС в первой декаде февраля

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил РИА Новости, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС может состояться РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T22:01

2024-01-26T22:01

2024-01-26T22:01

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 26 янв - РИА Новости. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил РИА Новости, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС может состояться в первой декаде февраля. Накануне Гросси в ходе пресс-подхода на полях ООН сообщил, что в ближайшие десять дней планирует посетить Украину и Россию. "Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию может состояться в первой декаде февраля ", - сказал Карчаа. Также он подтвердил, что в ходе визита будет обсуждаться ряд вопросов ядерной безопасности, в числе которых - ситуация с обеспечением станции технической водой в контексте последствий подрыва украинскими боевиками Каховской ГЭС в минувшем году . Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в декабре сообщал РИА Новости, что Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию. По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего - для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923188509.html

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в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс