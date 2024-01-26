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Спикер палаты в США раскритиковал соглашение по охране южной границы - РИА Новости, 26.01.2024
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19:44 26.01.2024 (обновлено: 22:04 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/ssha-1923754937.html
Спикер палаты в США раскритиковал соглашение по охране южной границы
Спикер палаты в США раскритиковал соглашение по охране южной границы - РИА Новости, 26.01.2024
Спикер палаты в США раскритиковал соглашение по охране южной границы
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, заявил, что проект договоренности о мерах... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:44
2024-01-26T22:04
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, заявил, что проект договоренности о мерах обеспечения безопасности на южной границе страны в нынешнем виде "обречен на провал". "Я хотел бы кратко сообщить о последних веяниях в контексте запроса (администрации президента Джо Байдена – ред.) на дополнительное финансирование и ситуации на границе, поскольку Сенат, видимо, не в состоянии достичь какой-либо договоренности. Если слухи относительно содержимого проекта соглашения правдивы, договоренность в Палате представителей в любом случае обречена на провал", - говорится в обнародованном журналистами заявлении Джонсона. Накануне экс-президент США Дональд Трамп назвал бессмысленным законопроект о контроле на южной американской границе, над которым сейчас работает Конгресс. В частности, Трамп заявил, что из-за "сфальсифицированных выборов и открытых границ" страна находится "в серьезной беде". Издание USA Today информировало, что Трамп убеждает конгрессменов-республиканцев не поддерживать договоренности, увязывающие ужесточение контроля на границе с одобрением дополнительных ассигнований на нужды Украины. Запрос администрации президента Джо Байдена о дополнительных бюджетных ассигнованиях был направлен на Капитолийский холм почти четыре месяца назад. Он включает финансирование прежде всего для помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В совокупности на эти цели Белый дом во главе с президентом хотели бы получить около 106 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html
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в мире, сша, украина, израиль, дональд трамп, майк джонсон, джо байден, миграционный кризис в техасе
В мире, США, Украина, Израиль, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Джо Байден, Миграционный кризис в Техасе
Спикер палаты в США раскритиковал соглашение по охране южной границы

Спикер палаты Джонсон: соглашение по охране южной границы США обречено на провал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США
Табличка на здании Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании Палаты представителей США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, заявил, что проект договоренности о мерах обеспечения безопасности на южной границе страны в нынешнем виде "обречен на провал".
"Я хотел бы кратко сообщить о последних веяниях в контексте запроса (администрации президента Джо Байдена – ред.) на дополнительное финансирование и ситуации на границе, поскольку Сенат, видимо, не в состоянии достичь какой-либо договоренности. Если слухи относительно содержимого проекта соглашения правдивы, договоренность в Палате представителей в любом случае обречена на провал", - говорится в обнародованном журналистами заявлении Джонсона.
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Накануне экс-президент США Дональд Трамп назвал бессмысленным законопроект о контроле на южной американской границе, над которым сейчас работает Конгресс. В частности, Трамп заявил, что из-за "сфальсифицированных выборов и открытых границ" страна находится "в серьезной беде". Издание USA Today информировало, что Трамп убеждает конгрессменов-республиканцев не поддерживать договоренности, увязывающие ужесточение контроля на границе с одобрением дополнительных ассигнований на нужды Украины.
Запрос администрации президента Джо Байдена о дополнительных бюджетных ассигнованиях был направлен на Капитолийский холм почти четыре месяца назад. Он включает финансирование прежде всего для помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В совокупности на эти цели Белый дом во главе с президентом хотели бы получить около 106 миллиардов долларов.
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