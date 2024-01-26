Спикер палаты в США раскритиковал соглашение по охране южной границы
Спикер палаты Джонсон: соглашение по охране южной границы США обречено на провал
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США
Табличка на здании Палаты представителей США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, заявил, что проект договоренности о мерах обеспечения безопасности на южной границе страны в нынешнем виде "обречен на провал".
"Я хотел бы кратко сообщить о последних веяниях в контексте запроса (администрации президента Джо Байдена – ред.) на дополнительное финансирование и ситуации на границе, поскольку Сенат, видимо, не в состоянии достичь какой-либо договоренности. Если слухи относительно содержимого проекта соглашения правдивы, договоренность в Палате представителей в любом случае обречена на провал", - говорится в обнародованном журналистами заявлении Джонсона.
Накануне экс-президент США Дональд Трамп назвал бессмысленным законопроект о контроле на южной американской границе, над которым сейчас работает Конгресс. В частности, Трамп заявил, что из-за "сфальсифицированных выборов и открытых границ" страна находится "в серьезной беде". Издание USA Today информировало, что Трамп убеждает конгрессменов-республиканцев не поддерживать договоренности, увязывающие ужесточение контроля на границе с одобрением дополнительных ассигнований на нужды Украины.
Запрос администрации президента Джо Байдена о дополнительных бюджетных ассигнованиях был направлен на Капитолийский холм почти четыре месяца назад. Он включает финансирование прежде всего для помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В совокупности на эти цели Белый дом во главе с президентом хотели бы получить около 106 миллиардов долларов.