https://ria.ru/20240126/ssha-1923754937.html

Спикер палаты в США раскритиковал соглашение по охране южной границы

Спикер палаты в США раскритиковал соглашение по охране южной границы - РИА Новости, 26.01.2024

Спикер палаты в США раскритиковал соглашение по охране южной границы

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, заявил, что проект договоренности о мерах... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:44

2024-01-26T19:44

2024-01-26T22:04

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джо байден

миграционный кризис в техасе

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, заявил, что проект договоренности о мерах обеспечения безопасности на южной границе страны в нынешнем виде "обречен на провал". "Я хотел бы кратко сообщить о последних веяниях в контексте запроса (администрации президента Джо Байдена – ред.) на дополнительное финансирование и ситуации на границе, поскольку Сенат, видимо, не в состоянии достичь какой-либо договоренности. Если слухи относительно содержимого проекта соглашения правдивы, договоренность в Палате представителей в любом случае обречена на провал", - говорится в обнародованном журналистами заявлении Джонсона. Накануне экс-президент США Дональд Трамп назвал бессмысленным законопроект о контроле на южной американской границе, над которым сейчас работает Конгресс. В частности, Трамп заявил, что из-за "сфальсифицированных выборов и открытых границ" страна находится "в серьезной беде". Издание USA Today информировало, что Трамп убеждает конгрессменов-республиканцев не поддерживать договоренности, увязывающие ужесточение контроля на границе с одобрением дополнительных ассигнований на нужды Украины. Запрос администрации президента Джо Байдена о дополнительных бюджетных ассигнованиях был направлен на Капитолийский холм почти четыре месяца назад. Он включает финансирование прежде всего для помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В совокупности на эти цели Белый дом во главе с президентом хотели бы получить около 106 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

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в мире, сша, украина, израиль, дональд трамп, майк джонсон, джо байден, миграционный кризис в техасе