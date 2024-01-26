https://ria.ru/20240126/ssha-1923538969.html
США создали канал для обсуждения с Израилем сообщений о гибели жителей Газы
США создали канал для обсуждения с Израилем сообщений о гибели жителей Газы - РИА Новости, 26.01.2024
США создали канал для обсуждения с Израилем сообщений о гибели жителей Газы
США создали специальный канал связи с Израилем, с помощью которого обсуждают озабоченность по поводу инцидентов в секторе Газа, связанных с гибелью мирных... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T00:51
2024-01-26T00:51
2024-01-26T00:51
в мире
сша
израиль
энтони блинкен
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США создали специальный канал связи с Израилем, с помощью которого обсуждают озабоченность по поводу инцидентов в секторе Газа, связанных с гибелью мирных жителей или бомбардировок гражданских зданий, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в американской администрации. Канал был создан после встречи в начале января между Энтони Блинкеном и военным кабинетом Израиля, в ходе которой госсекретарь США выразил обеспокоенность "постоянными" сообщениями об израильских ударах, которые приводят к гибели большого числа гражданских лиц. На встрече Блинкен заявил, что Вашингтону необходимо знать "ответы" на сообщения об ударах, и что ему нужен "надежный канал", по которому США могли бы регулярно обсуждать эти вопросы с израильтянами. В некоторых случаях израильтяне передают дополнительную информацию, проливающую свет на инцидент, а в других признают, что "допустили ошибку", отметили источники. По словам чиновников, канал работает через дипломатов в посольстве США в Иерусалиме, региональное бюро госдепартамента и специального посланника президента Джо Байдена по гуманитарным вопросам в регионе Дэвида Саттерфилда.
https://ria.ru/20240125/konflikt-1923525844.html
https://ria.ru/20240125/eksperty-1923520439.html
сша
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_495:435:2646:2048_1920x0_80_0_0_4b2fa576a25ab8c96d0349ef5f3ec09c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, энтони блинкен, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, США, Израиль, Энтони Блинкен, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
США создали канал для обсуждения с Израилем сообщений о гибели жителей Газы
США создали спецканал для обсуждения с Израилем сообщений о гибели жителей Газы