https://ria.ru/20240126/ssha-1923538969.html

США создали канал для обсуждения с Израилем сообщений о гибели жителей Газы

США создали канал для обсуждения с Израилем сообщений о гибели жителей Газы - РИА Новости, 26.01.2024

США создали канал для обсуждения с Израилем сообщений о гибели жителей Газы

США создали специальный канал связи с Израилем, с помощью которого обсуждают озабоченность по поводу инцидентов в секторе Газа, связанных с гибелью мирных... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T00:51

2024-01-26T00:51

2024-01-26T00:51

в мире

сша

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энтони блинкен

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США создали специальный канал связи с Израилем, с помощью которого обсуждают озабоченность по поводу инцидентов в секторе Газа, связанных с гибелью мирных жителей или бомбардировок гражданских зданий, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в американской администрации. Канал был создан после встречи в начале января между Энтони Блинкеном и военным кабинетом Израиля, в ходе которой госсекретарь США выразил обеспокоенность "постоянными" сообщениями об израильских ударах, которые приводят к гибели большого числа гражданских лиц. На встрече Блинкен заявил, что Вашингтону необходимо знать "ответы" на сообщения об ударах, и что ему нужен "надежный канал", по которому США могли бы регулярно обсуждать эти вопросы с израильтянами. В некоторых случаях израильтяне передают дополнительную информацию, проливающую свет на инцидент, а в других признают, что "допустили ошибку", отметили источники. По словам чиновников, канал работает через дипломатов в посольстве США в Иерусалиме, региональное бюро госдепартамента и специального посланника президента Джо Байдена по гуманитарным вопросам в регионе Дэвида Саттерфилда.

https://ria.ru/20240125/konflikt-1923525844.html

https://ria.ru/20240125/eksperty-1923520439.html

сша

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в мире, сша, израиль, энтони блинкен, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа