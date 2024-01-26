https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923762080.html

Спецоперация, 26 января: статус ветерана присвоят бойцам СВО без контракта

Спецоперация, 26 января: статус ветерана присвоят бойцам СВО без контракта - РИА Новости, 26.01.2024

Спецоперация, 26 января: статус ветерана присвоят бойцам СВО без контракта

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий тем, кто участвовал в специальной... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:32

2024-01-26T20:32

2024-01-26T20:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей шойгу

владимир путин

михаил мишустин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий тем, кто участвовал в специальной военной операции без контракта, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: внести в нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции ...вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта (документа, подтверждающего иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", - говорится в перечне поручений. Уточняется, что статус должен быть дан участникам СВО на основании документов, подтверждающих ранения, травмы, контузии или заболевания, либо на основании реализованного наградного материала, в котором указаны основания награждения. Срок исполнения поручения - 1 апреля 2024 года. Ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин. Основная задачаОсновной задачей, стоящей сейчас перед министерством обороны России, является обеспечение всем необходимым каждого участника СВО, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. "Основной задачей на текущий момент остается обеспечение каждого подразделения и каждого бойца всем необходимым для успешного выполнения боевых задач", - сказал Шойгу в своём вступительном слове на едином дне приёмки военной продукции. Генерал армии также отметил, что техника и средства поражения своевременно поступают в зону спецоперации, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск. По его словам, налаженная система ремонта и обслуживания вооружения и техники на местах значительно сократила сроки их восстановления, повысив готовность к применению. Ловкий дронВ России создан дрон-конвертоплан для разведки и корректировки огня "Ловкий", летающий на "самолетных крыльях", который способен летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА "Хардберри-РусФактор". "Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей - он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час", - сказал гендиректор компании Алексей Герман. В "РусФакторе" пояснили, что действующие сегодня с двух сторон в зоне СВО беспилотники вертикального взлета и посадки не являются конвертопланами в "классическом" понимании данного термина. "По сути эти БПЛА остаются обычными квадрокоптерами, скорость которых достигает максимум 85 километров в час, такими же медленными и неповоротливыми", - подчеркнул заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев. "Ловкий" же летит "на крыльях" и расходует на 70% меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше. Дальность полета и передачи данных "Ловкого" - до 50 километров, высота полета - до 5 километров, продолжительность полета - 1,5 часа. Для запуска беспилотника не требуется катапульта, благодаря чему обслуживать его может всего один оператор. Оператор-АСДесантник из Тулы с позывным "Король" с начала проведения специальной военной операции уничтожил свыше 100 военнослужащих ВСУ и свыше 20 единиц техники противника дронами-"камикадзе", за выполнение одной из боевых задач он был награжден Георгиевским крестом IV степени, сообщили журналистам в Минобороны. "Начальник расчёта FPV-дронов ... (с начала спецоперации - ред.) сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе, натовского образца и более 100 украинских националистов", - сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что "Король" является одним из наиболее результативных операторов тульского соединения ВДВ. В частности, за отличное выполнение боевой задачи на артемовском направлении десантник был награждён Георгиевским крестом IV степени. В ходе боя он поддерживал штурмовые группы во время захвата ими позиций ВСУ и подбил несколько единиц украинской техники. Начата расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76Специалисты научно-исследовательского института начали расшифровку черных ящиков сбитого украинской ракетой в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что найденные на месте падения Ил-76 бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета доставлены для экспертизы в лабораторию специализированного научно-исследовательского института. Отмечалось, что их техническое состояние хорошее и пригодно для расшифровки. "Проводится предварительная расшифровка черных ящиков для подготовки технического заключения", - сказал собеседник агентства. Заявление России по Ил-76 на СБ ООНВсе данные об инциденте с Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном и продуманном преступлении Киева, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он также отметил, что США и ФРГ окажутся прямыми соучастниками теракта в отношении российского Ил-76, если выяснится, что Киев использовал Patriot или IRIS-T. По словам постпреда, Россия сделает все для того, чтобы ответственные за крушение Ил-76 понесли заслуженное наказание В Киеве признали факт сорванного обмена пленнымиПредставитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов признал факт "сорванного обмена" пленными, которых два дня назад везли на Ил-76 в Белгород с подмосковного аэродрома "Чкаловский", но ничего не сказал про причастность ВСУ к катастрофе. "Сорванный накануне обмен пленными должен был быть самым крупным (за время конфликта на Украине – ред.)", - сказал Юсов в эфире телеканала "Рада". При этом точное число военнопленных он называть не стал, отметив, что "до обмена о таких вещах не сообщается". По словам Юсова, в связи с крушением Ил-76 под Белгородом Украина хотела бы провести независимое расследование, чтобы "установить все обстоятельства". Но на данный момент, добавил он, Киев "не имеет всей информации по факту пребывания людей на борту и их дальнейшей судьбы". Брифинг МинобороныКак сообщили в Минобороны, ВС РФ с 20 по 26 января нанесли 13 ударов ракетами и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, где производят безэкипажные катера, боеприпасы и ракеты. Также поражались арсеналы, военные аэродромы, базы горючего и пункты дислокации наемников. ВСУ за неделю потеряли убитыми и ранеными на всех направлениях 5 800 военнослужащих, сдались в плен 35 украинских солдат. Российскими подразделениями уничтожены 96 единиц бронетехники и 83 орудия полевой артиллерии противника. Авиацией и средствами ПВО за неделю сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты "Точка-У", 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 361 беспилотный летательный аппарат.

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https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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