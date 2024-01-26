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Тульская область передала бойцам СВО экипировку и техсредства - РИА Новости, 26.01.2024
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18:06 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923734247.html
Тульская область передала бойцам СВО экипировку и техсредства
Тульская область передала бойцам СВО экипировку и техсредства - РИА Новости, 26.01.2024
Тульская область передала бойцам СВО экипировку и техсредства
Тульская область направила в зону СВО очередной гуманитарный груз, содержащий более 40 наименований специального оборудования, экипировки и технических средств, РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:06
2024-01-26T18:06
надежные люди
тульская область
алексей дюмин
единая россия
общероссийский народный фронт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Тульская область направила в зону СВО очередной гуманитарный груз, содержащий более 40 наименований специального оборудования, экипировки и технических средств, сообщает правительство региона. Министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов отметил, что губернатор Алексей Дюмин держит на личном контроле обеспечение тульских бойцов всем необходимым. "Сегодня мы передали нашим десантникам очередную партию груза, в том числе специальное оборудование, экипировку, имущество для обустройства военнослужащих в полевых условиях. Эта работа будет продолжена", – сказал Косов. По данным областного правительства, передача груза состоялась 26 января. Груз содержит порядка 40 наименований специального оборудования, экипировки и технических средств. Сообщается, что с начала СВО Тульская область на постоянной основе оказывает поддержку военнослужащим. В этой работе участвуют правительство региона, представители бизнеса, общественные объединения, партия "Единая Россия", ОНФ и неравнодушные жители региона.
https://ria.ru/20240126/svechi-1923643756.html
https://ria.ru/20240125/gruz-1923472522.html
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тульская область, алексей дюмин, единая россия, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Тульская область, Алексей Дюмин, Единая Россия, Общероссийский народный фронт
Тульская область передала бойцам СВО экипировку и техсредства

Тульская область передала бойцам СВО спецоборудование, экипировку и техсредства

© Фото : правительство Тульской областиТульская область передала бойцам СВО более 40 наименований спецоборудования, экипировки и техсредств
Тульская область передала бойцам СВО более 40 наименований спецоборудования, экипировки и техсредств - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : правительство Тульской области
Тульская область передала бойцам СВО более 40 наименований спецоборудования, экипировки и техсредств
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Тульская область направила в зону СВО очередной гуманитарный груз, содержащий более 40 наименований специального оборудования, экипировки и технических средств, сообщает правительство региона.
Министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов отметил, что губернатор Алексей Дюмин держит на личном контроле обеспечение тульских бойцов всем необходимым.
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"Сегодня мы передали нашим десантникам очередную партию груза, в том числе специальное оборудование, экипировку, имущество для обустройства военнослужащих в полевых условиях. Эта работа будет продолжена", – сказал Косов.
По данным областного правительства, передача груза состоялась 26 января. Груз содержит порядка 40 наименований специального оборудования, экипировки и технических средств.
Сообщается, что с начала СВО Тульская область на постоянной основе оказывает поддержку военнослужащим. В этой работе участвуют правительство региона, представители бизнеса, общественные объединения, партия "Единая Россия", ОНФ и неравнодушные жители региона.
Гуманитарный груз для бойцов СВО из Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Надежные людиТульская областьАлексей ДюминЕдиная РоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
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