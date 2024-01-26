https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923726854.html

Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинский Су-25 и 361 беспилотник

Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинский Су-25 и 361 беспилотник - РИА Новости, 26.01.2024

Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинский Су-25 и 361 беспилотник

Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (в период с 20 по 26 января) сбили украинский штурмовик Су-25, шесть ракет Storm Shadow и четыре "Точки-У",... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:35

2024-01-26T17:35

2024-01-26T17:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

су-25

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (в период с 20 по 26 января) сбили украинский штурмовик Су-25, шесть ракет Storm Shadow и четыре "Точки-У", 361 дрон и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты "Точка-У", 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 361 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за прошедшую неделю были поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две Patriot, SAMP-T, IRIS-T и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 255 беспилотных летательных аппаратов, 455 зенитных ракетных комплексов, 14,8 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17 891 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)