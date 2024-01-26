Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинский Су-25 и 361 беспилотник
ВС РФ за неделю сбили Су-25, 6 ракет Storm Shadow, 28 снарядов HIMARS и Vampire
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (в период с 20 по 26 января) сбили украинский штурмовик Су-25, шесть ракет Storm Shadow и четыре "Точки-У", 361 дрон и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты "Точка-У", 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 361 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за прошедшую неделю были поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две Patriot, SAMP-T, IRIS-T и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 255 беспилотных летательных аппаратов, 455 зенитных ракетных комплексов, 14,8 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17 891 единица специальной военной автомобильной техники.