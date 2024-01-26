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Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинский Су-25 и 361 беспилотник - РИА Новости, 26.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 26.01.2024 (обновлено: 17:38 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923726854.html
Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинский Су-25 и 361 беспилотник
Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинский Су-25 и 361 беспилотник - РИА Новости, 26.01.2024
Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинский Су-25 и 361 беспилотник
Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (в период с 20 по 26 января) сбили украинский штурмовик Су-25, шесть ракет Storm Shadow и четыре "Точки-У",... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:35
2024-01-26T17:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
су-25
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (в период с 20 по 26 января) сбили украинский штурмовик Су-25, шесть ракет Storm Shadow и четыре "Точки-У", 361 дрон и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты "Точка-У", 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 361 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за прошедшую неделю были поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две Patriot, SAMP-T, IRIS-T и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 255 беспилотных летательных аппаратов, 455 зенитных ракетных комплексов, 14,8 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17 891 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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безопасность, россия, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Су-25, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация и ПВО за неделю сбили украинский Су-25 и 361 беспилотник

ВС РФ за неделю сбили Су-25, 6 ракет Storm Shadow, 28 снарядов HIMARS и Vampire

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю (в период с 20 по 26 января) сбили украинский штурмовик Су-25, шесть ракет Storm Shadow и четыре "Точки-У", 361 дрон и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты "Точка-У", 28 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 361 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
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Кроме того, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за прошедшую неделю были поражены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе две Patriot, SAMP-T, IRIS-T и три радиолокационные станции к ним, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 255 беспилотных летательных аппаратов, 455 зенитных ракетных комплексов, 14,8 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17 891 единица специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 января, 15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСу-25Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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